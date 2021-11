ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ഷാർജയിലും പിഴയിൽ ഇളവ്

ഷാർജ∙ അജ്മാനു പിന്നാലെ ഷാർജയിലും ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴ പകുതിയാക്കി കുറച്ചു.

ഷാർജ കിരീടാവകാശിയും ഉപഭരണാധികാരിയും എക്സിക്യുട്ടിവ് കൗൺസിൽ മേധാവിയുമായ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബ്ൻ മുഹമ്മദ് ബ്ൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എമിറേറ്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമാണിത്. ട്രാഫിക് പിഴ പകുതിയാക്കിയതിനു പുറമേ നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസിൽ പതിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് മാർക്കും ഒഴിവാക്കും. വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും ഇളവുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ ഗുരുതര ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയിൽ ഇളവില്ല. യുഎഇ ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ മാസം 21 മുതൽ 2022 ജനുവരി 31 വരെയാണ് ഇളവ്. അജ്മാനിൽ രണ്ടുദിവസം മുൻപാണ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അജ്മാനിൽ ഡിസംബർ 31 വരെയാണ് ഇളവുള്ളത്. പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു.

