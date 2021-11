വ്യവസായ സാധ്യതകൾ: സഹകരിക്കാൻ ട്രാവൻകൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സും ഐപിഎയും

ദുബായ് ∙ ബിസിനസ് രംഗത്ത് സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയും, ദുബായ് കേന്ദ്രമായുള്ള ഐപിഎയും പരസ്പരം സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള- ധാരണാപത്രത്തിൽ ഇരു വിഭാഗവും ഒപ്പുവച്ചു.

ട്രാവൻകൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഫാദർ ഏബ്രഹാം മുളമൂട്ടിലും ഐപിഎ ചെയർമാൻ വി കെ ഷംസുദീനുമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചത്

കേരളത്തിലെയും യുഎഇയിലെയും സംരംഭകർക്ക് ഒരുപോലെ ബിസിനസ് നെറ്റ് വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചു പരസ്പരം നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ ലഭ്യമാക്കാനും, പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ കൂടുതൽ നവ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടാനും അതുവഴി കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും വഴിയൊരുക്കും.



സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായുള്ള പുതിയ ധാരണാപത്രം ബിസിനസ് സംബന്ധിയായ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്ന് ഐപിഎ ചെയർമാൻ വി.കെ. ഷംസുദീൻ പറഞ്ഞു.

ബ്രാൻഡിങ് ഫോർ ഓപ്പർച്ടൂണിറ്റീസ് എന്ന പേരിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഭീമ ജ്വല്ലറി ഇന്റർനാഷനൽ ഡയറക്ടർ നാഗരാജാ റാവു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോ. എം.പി കരീം വെങ്കിടങ്ങ്, അഡ്വ. എം എ സിറാജുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ അതിഥികളായി.എ.കെ. ഫൈസൽ, ഷാജി പാലത്തറ, സൈനുദ്ദീൻ ഹോട്പാക്ക്, അബ്ദുല്ല നൂറുദ്ദീൻ, വേവ്ഡ് നെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എംഡി അസൈനാർ ചുങ്കത്ത്, എ.എ.കെ മുസ്തഫ, ഹാരിസ് കാട്ടകത്ത്, ബഷീർ പാൻഗൾഫ്, അഡ്വ. അജ്മൽ, ഫിറോസ് ഐവെയർ, മുനീർ അൽ വഫ, ഹക്കീം വാഴക്കാല, ബിബി ജോൺ, സി.എ ശിഹാബ് തങ്ങൾ, തങ്കച്ചൻ മണ്ഡപത്തിൽ, ഷഹിൻഷാ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. റഫീഖ് അൽ മയാറിനെ ആദരിച്ചു.

