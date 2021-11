കുവൈത്തിൽ 3,16,700 പേരുടെ ഇഖാമ റദ്ദായി

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ ഈ വർഷം 3,16,700 പേരുടെ ഇഖാമ റദ്ദായതായി സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്ക്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്താനാകാതെ സ്വദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നാടു കടത്തപ്പെട്ടവരും ഇഖാമ റദ്ദായവരിൽ ഉൾപ്പെടും. പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഓൺ‍ലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തവരാണ് കൂടുതലും. സ്വകാര്യമേഖലയിലും പൊതുമേഖലയിലും ഗാർഹിക തൊഴിൽ മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും സ്വന്തം സ്പോൺസർഷിപ്പിലുള്ളവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

കോവിഡ് പിടിമു‍റുക്കിയ 2020ൽ 44,124 പേർക്കാണ് ഇഖാമ നഷ്ടമായത്. കുവൈത്തിനു പു‍റത്ത് 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ താമസിച്ചാലും ഇഖാമ റദ്ദാകില്ലെന്ന ആനുകൂല്യം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുവൈത്തിൽ ഉള്ളവരും 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പു‍റത്ത് തങ്ങുന്നവരുമായ ഒട്ടേ‍റെ ആളുകൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴി ഇഖാമ പുതുക്കി. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശികൾ പലരും കുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ഓൺ‍ലൈൻ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പൊതുമേഖലയിലെ 64361 പേരും സ്വകാര്യമേഖലയിലെ 1212024 പേരും കുടുംബ വീസയിലുള്ള 624362 പേരും ഗാർഹിക തൊഴിൽ മേഖലയിലെ 393466 പേരും ഇഖാമ പുതുക്കി. സ്വന്തം സ്പോൺസർഷിപ്പിലുള്ള 1466 പേരാണ് ഇഖാമ പുതുക്കിയത്. പാസ്പോർട്ട് കാലാവധി ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ‍റെ പേരിൽ പുതുക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

മന്ത്രിസഭയില്ല; തീരുമാനം നീളും

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ 60 തികഞ്ഞ ബിരുദം ഇല്ലാത്ത വിദേശികളുടെ ഇഖാമ പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും അന്തിമ തീരുമാനം ആയില്ല. മന്ത്രിസഭ രാജിവച്ചതിനാൽ തിരുമാനം എന്നുണ്ടാകും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അവ്യക്തത തുടരുന്നു. ജനുവരി 1 തൊട്ട് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഖാമ പുതുക്കി നൽകുന്നില്ല. ഇഖാമ പുതുക്കാത്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന ഫത്‍വ- നിയമനിർമാണ സമിതിയുടെ നിർദേശത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നടപടി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനു നീക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാൻ‍‍പവർ അതോ‍റിറ്റിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെങ്കിലും അത് സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനം ആവശ്യമാണ്. മന്ത്രിസഭ രാജിവച്ച സാഫഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് വരെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിനു സാധ്യതയും ഇല്ല.

English Summary: More than three lakh expats have lost their residence permits in Kuwait this year