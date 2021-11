തൊഴിൽ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദേശത്ത് കേന്ദ്രം അനുവദിക്കാൻ സൗദി

ജിദ്ദ ∙ തൊഴിൽ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദേശത്ത് കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അക്രെഡിഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് സൗദി മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകി. നിലവിൽ സൗദിയിലുള്ള പ്രവാസികൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു. ആയിരത്തിലധികം പ്രഫഷനുകൾക്ക് പരീക്ഷ ബാധകമാണ്. ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് അവസരം ലഭിക്കും.

മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ഇനി അക്രെഡിഷൻ കമ്മിറ്റിയാകും ഓരോ രാജ്യത്തും ആവശ്യമായ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക.



വിദേശത്ത് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതോടെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷ പാസാകാതെ പുതിയ വീസയിൽ സൗദിയിലേക്ക് പോകാനാവില്ല.

English Summary : Saudi Arabia has approved an accreditation committee to allow centers abroad for the aptitude test