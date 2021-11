ക്ലാസായി ക്ലാസിക് കാർ പ്രദർശനം

ദോഹ∙ വാഹനപ്രേമികൾക്ക് ഹരം പകരുകയാണ് പേൾ ഖത്തറിലെ ക്ലാസിക് കാറുകളുടെ പ്രദർശനം. പേൾ ഖത്തറിലെ മദീന സെൻട്രലെയിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ 50 കാറുകളാണുള്ളത്. 1931 മുതൽ 1975 വരെ ഖത്തറിന്റെ റോഡുകളിൽ ചീറിപാഞ്ഞിരുന്ന കാറുകളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്.

ഗൾഫ് ഖത്തരി ക്ലാസിക് കാർ അസോസിയേഷനാണ് വാഹന പ്രേമികൾക്കായി പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത്. 1937ലെ പക്കാർഡ്, 40 കളിലെ ലാസല്ലെ സീരിസ് 50, 50 കളിലെ ജീപ്പ്, 1955 ലെ പോണ്ടിയാക് സ്റ്റാർ ചീഫ്, 1973 ലെ നിസാൻ ഡറ്റ്‌സൺ, 1959 ലെ കാഡിലാക് ഡെവില്ലെ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലേക്ക് സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നത്.

2022 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് മുൻപായി വീണ്ടുമൊരു ക്ലാസിക് കാർ പ്രദർശനം നടത്താനാണ് സംഘാടകരുടെ പദ്ധതി. പ്രദർശനം ഇന്ന് സമാപിക്കും.

