എക്സ്പോ വേദികളിൽ ഇന്ന് വമ്പൻ പരിപാടികൾ; സംഗീതസാന്ദ്രമാകും ശിശുദിനാചരണം

ദുബായ്∙ രാജ്യാന്തര ശിശുദിനാചരണം പ്രമാണിച്ച് ഇന്ന് എക്സ്പോയിലെ അൽവാസൽ പ്ലാസയിലും ജൂബിലി പാർക്കിലും വൻപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യാന്തര ശിശുദിനാചരണമാവും അൽ വാസൽ പ്ലാസയിൽ നടക്കുകയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദുബായ് എക്സ്പോ, യുഎഇ സാമൂഹികവികസന മന്ത്രാലയം, യുനീസെഫ് എന്നിവ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന പരിപാടി ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ നടക്കും. ലബനീസ് പോപ്പ് ഗായികയും യുനീസെഫ് മേഖലാ അംബാസിഡറുമായ യാരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഗീതപരിപാടിയിൽ യുനീസെഫ് യൂത്ത് അഡ്വക്കറ്റ്സ് പ്രഖ്യാപനവും നടക്കും.

യുഎഇ സാമൂഹികവികസന മന്ത്രി ഹെസ്സ ബിൻത് ഇസ്സ ബുമൈദ്, സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഓഫ് മദർഹുഡ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹുഡ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ റീം അബ്ദുല്ല അൽ ഫലാസി, യുനീസെഫ് മേഖലാ ഡയറക്ടർ ടെഡ് ചെയ്ബാൻ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും. ഇതിനു പുറമേ എമിറേറ്റ്സ് യൂത്ത് സിംഫണി ഓർക്കസ്ട്ര, വയലിനിസ്റ്റ് എല്ലി ചോയ്, ടൈം കിഡ് ഓഫ് ദ് ഇയർ ഗീതാഞ്ജലി റാവു, ഇമറാത്തി കവി മസ്ന അൽ അമേരി, യുഎഇ പാരാലിംപിക്സ് ടീം എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും.എ.ആർ.റഹ് മാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഫിർദൗസ് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഭാഗമായി റഹ്മാന്റെ മകളും ഗായികയുമായ ഖദീജ റഹ്മാനും പിയാനിസ്റ്റ് ലിഡിയൻ നാദസ്വരവും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതപരിപാടിയാണ് ജൂബിലി പാർക്കിൽ വൈകിട്ട് നാലിന് നടക്കുക.

ഫിർദൗസ് ഓർക്കസ്ട്രയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള തന്റെ ആദ്യ പ്രകടനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് 16 വയസുകാരനായ ലിഡിയൻ നാദസ്വരം പറഞ്ഞു. സംഗീതപ്രേമികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രകടനം ഒരു പ്രചോദനമാകുമെന്ന് കരുതുന്നതായും പറഞ്ഞു. ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്ന രീതിയായതിനാൽ നേരത്തേ എത്തണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു

വന്യസുന്ദരിയായി സ്വീഡൻ



ദുബായ് ∙ കാടും പുൽമേടുകളും നിറഞ്ഞ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യമായ സ്വീഡൻ എക്സ്പോയിൽ വന്യസൗന്ദര്യം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. 18 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള 350 തടികൾ നാട്ടി മുകൾഭാഗത്ത് മാത്രം ചേംബറുകളും സോളർ പാനലുകളും സ്ഥാപിച്ചാണ് പവിലിയന്റെ നിർമാണം. വളരെ ലളിതം പക്ഷേ മനോഹരം.



പൈൻമരക്കാടുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രതീതി. ദ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് പവിലിയന്റെ പേരും. കൊണ്ടുവന്ന ഒാരോ മരത്തിനും പകരം അനേകം തൈകളും നട്ടുവളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലേക്ക് എന്ന പ്രമേയവും ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആരോഗ്യം, ആയുർദൈർഘ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം രാജ്യം നേടിയ പുരോഗതി ത്രീഡി ഗ്രാഫിക്സുകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ടെട്രാപാക്കിൽ ഇവിടെ നിന്നു നൽകുന്ന ജലം കുടിച്ച ശേഷം കളയുന്ന പാക്കറ്റുകളും പാഴാക്കാതെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പാക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് മേശ ഉൾപ്പടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിച്ച് അമ്പരപ്പിക്കുകാണ് സ്വീഡൻ.

ഇതു കൂടാതെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും പരിസ്ഥിതിയും കോർത്തിണക്കി ആധുനിക നഗരങ്ങൾ നിർമിക്കാമെന്നും തെളിയിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യം, മനുഷ്യാവകാശം, ലിംഗസമത്വം, ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടെയുള്ള സംരംഭകത്വം, സുസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വൻ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്.

സ്റ്റെയിനബിലിറ്റി മേഖലയുടെ പ്രവേശനകവാടത്തിനു സമീപത്തു തന്നെയാണ് 2500 ചതുരശ്രമീറ്റർ വലുപ്പത്തിൽ പവിലിയൻ സജ്ജാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

