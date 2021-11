സൗദി വനിതാ ഫുട്ബോൾ: മിന്നിക്കാൻ മോണിക്ക

റിയാദ്∙ സൗദി ദേശീയ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ആദ്യ പരിശീലക മോണിക്ക സ്റ്റാബ് ചുമതലയേറ്റു. ഇന്റർനാഷനൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (ഫിഫ), യൂണിയൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (യുഇഎഫ്എ), ജർമൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുടെ ലക്ചറർ, പരിശീലക, കളിക്കാരി, ദേശീയ, രാജ്യാന്തര ക്ലബ് മാനേജർ തുടങ്ങി 25 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുമായാണ് സൗദി വനിതാ ഫുട്ബോളിന്റെ അമരത്തെത്തുന്നത്.

ഏറ്റവും ആവേശകരമായ അവസരമായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നതെന്നും സൗദിയിലെ ആദ്യ ദേശീയ ടീമിനെ നയിക്കാൻ സാധിച്ചത് ബഹുമതിയാണെന്നും മോണിക്ക സ്റ്റാബ് പറഞ്ഞു.

2025ഓടെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദേശീയ ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 13, 15, 17 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള 3 വിഭാഗം ടീമിനെ കണ്ടെത്തി പരീശീലിപ്പിക്കും. ഇതിനായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 9 പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുമെന്നും പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കും. ജർമൻ ഫുട്ബോൾ അംബാസഡർ 2014 അവാർഡ് ജേതാവായ സ്റ്റാബ് ജനപ്രിയ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ പട്ടികയിലും ജർമനിയിൽ ജനിച്ച പ്രശസ്ത സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പട്ടികയിലും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : German Monica Stubb takes over as first coach of the Saudi Women’s National Team