പരിഷ്കാരങ്ങൾ; ജന മനസ്സറിയാൻ ആർടിഎ നടപടി

ദുബായ് ∙ പരിഷ്കാരങ്ങളോടും നടപടികളോടുമുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ താൽപര്യവും വികാരവും മനസ്സിലാക്കാൻ ആർടിഎ (ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി) ബിഗ് ഡേറ്റയും നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജസ് സങ്കേതങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും.

ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷപ്രദമായ രീതിയിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആർടിഎയുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ച് ബിഗ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കും. അതിലെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നടപടിയെടുക്കും.

ഇവയോട് എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റ് ആർടിഎ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇവയോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നാച്വറൽ ലാഗ്വേജ് സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കും.

ഇതിലൂടെ സേവനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മതിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാനാകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയാനും ഇവ സഹായിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

