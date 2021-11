ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗം ടോപ് ഗിയറിൽ

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക ‌വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം ഗണ്യമായി വർധിച്ചതായി കമ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (സിട്ര) വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലമാണു വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം. കുവൈത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പേരും നാലാം തറമുറ (4ജി) നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

2019ന് ശേഷം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിൽ 12%വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വൈഫൈ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സംവിധാനം വർധിച്ചത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് ലോകത്ത് താഴ്ന്ന നിരക്ക്‌ ഈടാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് കുവൈത്ത്‌ എന്നും സിട്ര വെളിപ്പെടുത്തി. 5മുതൽ 6 വരെ ദിനാർ‌ ആണ് പ്രതിമാസ വരിസംഖ്യ.

സ്മാർട്ട് ടിവി‌കളുടെ ഉപയോഗത്തിലും ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ട്. 5 വർഷത്തിനിടെ 3.4%ൽ നിന്ന് 74% ആയാണ് വർധിച്ചത്. ഓപ്റ്റൈക്കൽ ഫൈബർ കമ്യൂണിക്കേഷൻ സാന്നിധ്യം നിലവിൽ 45% ആണ്. ഭൂരിഭാഗം കണക്‌ഷനുകളും 10 മെഗാ ബൈറ്റോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ്.

ആശയവിനിമയത്തിനും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്കുമായാണ് കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ‌വിനിയോഗം. അതേസമയം ലോക്ഡൗൺ കാലം ഇന്റർനെ‌റ്റ് വഴിയുള്ള വിപണനത്തിൽ 63% വർധനയുണ്ടായി. ദൈനംദിന ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ‌വരെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർധനയാണ് കാരണം.

പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ 5 ജി സംവിധാനത്തിന് കുവൈത്തിൽ ‌വളരെപ്പെട്ടെന്ന് ‌വളർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സ്മാർട്ട് നഗരങ്ങളും ഹോമുകളും വർധിച്ചുവരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ജോലിയുടെ ഭാവി, ഇ-കോമേഴ്സ്, കറൻസി രഹിത വ്യവസ്ഥിതി. വിദൂര പഠനം തുടങ്ങി നൂതന സംവിധാനങ്ങൾക്കെല്ലാം 5 ജി അനിവാര്യമായിത്തീരും.

കുവൈത്തിൽ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ 5.1% ആശയവിനിമയം, വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഗെയിമുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്.

രാജ്യത്ത് 7704 മൊബൈൽ ടവറുകളാണുള്ളത്. അതിൽ 99%ഉം 4ജി സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ സജ്ജീകരിച്ചവയാണ്.

English Summary : Use of Internet increased in Kuwait during the Corona pandemic