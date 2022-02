കെപിഎസി ലളിതയെ അനുസ്മരിച്ച് ദുബായിലെ മലയാളി യുവതി

ദുബായ് ∙ മലയാള ചലച്ചിത്രലോകം ഒന്നടങ്കം തങ്ങളുടെ പ്രിയ ചേച്ചിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖസാന്ദ്രമായിരിക്കെ, ദുബായിലെ മലയാളി യുവതി കെപിഎസി ലളിതയെ പരിചയപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു. ദുബായിൽ മോഡൽ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയയായ നർത്തകിയും നടിയുമായ ബിന്ദു സഞ്ജീവ് ആണ് കെപിഎസി ലളിതയുമായി പങ്കുവച്ച കുറേ മണിക്കൂറുകൾ ഒാർക്കുന്നത്.

2018ൽ ഹനീഫ് അദാനി സംവിധാനം ചെയ്ത മിഖായേൽ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ കൊച്ചിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കെപിഎസി ലഭിതയോടൊപ്പം രണ്ടു സീനുകളിൽ ബിന്ദുവിന് അഭിനയിക്കാനും സാധിച്ചു. സെറ്റിലെത്തിയയുടൻ ചേച്ചിയെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നു. അരികിൽ വിളിച്ചിരുത്തി നാടും വീടും കുടുംബ കാര്യങ്ങളും ലളിത ചേച്ചി ചോദിച്ചു. എൻ്റെ മുഖം ആരെയൊക്കെയോ ഒാർമിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞ അവർ, സിനിമയിൽ കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നിച്ചുള്ള സീനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ചേച്ചിയുടെ അഭിനയം കണ്ട് ഞാൻ വിസ്മയിച്ചുപോയി. മുഖ ഭാവങ്ങളിലും ശരീരഭാഷയിലും വളരെ സ്വാഭാവികതയോടെ ചേച്ചി അഭനയിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആരും നോക്കി നിന്നുപോകും. അന്ന് പിരിയുമ്പോൾ, വീണ്ടും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് യാത്ര പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, ഇനിയൊരിക്കലും നേരിട്ട് കാണാനാവില്ലല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ദുഃഖം. എങ്കിലും ആ അഭിനയപ്രതിഭയുടെ മുഖം മനസിൽ എന്നും മായാതെ നിൽക്കും–ബിന്ദു പറഞ്ഞു.



മിഖായേൽ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കെപിഎസി ലളിതക്കൊപ്പം ബന്ദു സഞ്ജീവ്

പത്തനംതിട്ട പന്തളം സ്വദേശിനിയായ ബിന്ദു കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിലേറെയായി യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്നു. ഒട്ടേറെ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഇവർ എന്റെ മെഴുതിരിയത്താഴങ്ങളിലൂടെയാണ് സിനിമയിലെത്തിയത്. തുടർന്ന്, മിഖായേൽ, ഒരു അഡാർ ലവ് സ്റ്റോറി, ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട്, മ്യാവൂ, കുരൽ (തമിഴ്), യുഗി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും വേഷമിട്ടു.

