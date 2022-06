മാതൃകയാക്കണം, യുഎഇ വികസനം; ലോക മാധ്യമ സഭയിൽ പ്രധാന ആവശ്യം

ദുബായ്∙ യുഎഇ വികസന മാതൃകകൾ മനസ്സിലാക്കി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ലോക കേരള സഭയോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ലോക മാധ്യമ സഭയിൽ ആവശ്യം. നവകേരള നിർമിതിയിൽ പ്രവാസി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചു നടന്ന ചർച്ചകളിലാണ് ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത്. 16 മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് യുഎഇയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തത്.

പ്രവാസി മലയാളികളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കു കഴിയണമെന്നും എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവാസി പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും നിക്ഷേപകരുടെയും വിശ്വാസം ആർജിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നൽകി ഐസക് ജോൺ പട്ടാണിപ്പറമ്പിൽ, ബിൻസാൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നിവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ജനക്ഷേമകരവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമായ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചു സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കി വിജയിപ്പിക്കാൻ യുഎഇ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ മാതൃകയാക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

എണ്ണ കൊണ്ടു സമ്പന്നമായ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിവച്ച് എണ്ണയിതര മേഖലയിലും ദുബായ് ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികൾ മാതൃകകളാക്കാം. ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് സർക്കാർ ഇച്ഛാശക്തി കാണിക്കമെന്നും തുടർന്നു സംസാരിച്ചവരും വ്യക്തമാക്കി.

പ്രസ് അക്കാദമി ചെയർമാൻ ആർ.എസ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി. മനോജ്, പി.പി. ശശീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ മോഡറേറ്റർമാരായി. സജില ശശീന്ദ്രൻ, സിന്ധു ബിജു, അഫ്സൽ ശ്യാം, വി.നന്ദകുമാർ,കെ.എം അബ്ബാസ്, നിസാർ സെയ്ദ്, രാജു മാത്യു, ഷിഹാബ് അബ്ദുൽ കരീം, നിഷ് മേലാറ്റൂർ തുടങ്ങിയവർ യുഎഇയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തു.

