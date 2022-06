യുഎഇയിൽ തൊഴിൽ നിയമലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ 10 ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴ, തടവും

ദുബായ്∙ യുഎഇയിൽ ഒരു വർഷത്തിനകം തൊഴിൽ നിയമലംഘനം ആവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനി ഉടമകൾക്കെതിരെ നടപടി കടുപ്പിച്ച് മാനവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം.

നിയമലംഘനം ആവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനി ഉടമകൾക്ക് 5000 മുതൽ 10 ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴയ്ക്കു പുറമെ തടവും ലഭിക്കും. കുറ്റത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ചാകും ശിക്ഷ ലഭിക്കുക. യുഎഇയിൽ 15 മുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉച്ചവിശ്രമം ആരംഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഓർമപ്പെടുത്തൽ.

ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതൽ 3 വരെ വിശ്രമം നൽകണമെന്നാണ് നിയമം. ഈ സമയം തൊഴിലാളികളെക്കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചാൽ ആളൊന്നിന് 5000 ദിർഹം തോതിൽ പരമാവധി 50,000 ദിർഹം ശിക്ഷ ലഭിക്കും. കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ ശിക്ഷ ഇരട്ടിക്കും.

ഇതുൾപ്പെടെ തൊഴിൽ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

English Summary : Ministry of Human Resources & Emiratisation tightens action against companies who repeat labor violations within a year