മെട്രോ മേഖലയിലെ അനധികൃത പാർക്കിങ്: നടപടിയുമായി ആർടിഎ

ദുബായ് ∙ മെട്രോ പാർക്കിങ് പ്രദേശത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ആർടിഎ (ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി) അറിയിച്ചു. ദുബായ് റെയിൽവേയുടെ 90 കി.മീ പ്രദേശം സംരക്ഷിത മേഖലയാണെന്നും ഇവിടങ്ങളിൽ അനധികൃത പാർക്കിങ് പാടില്ലെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മെട്രോ ട്രെയിൻ പാതയിലെ തൂണുകൾക്കു സമീപം ധാരാളം കാറുകൾ അനധികൃതമായി പാർക്കു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൂണുകൾ നഗര സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇങ്ങനെ പാർക്കു ചെയ്ത 400 വാഹനങ്ങൾക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകി. മറുപടി നൽകാത്തെ 17 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇനിയും നടപടി തുടരും. അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു.

English Summary :Dubai RTA is cracking down on vehicles parked under Dubai Metro viaducts