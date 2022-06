ജുമുഅ പ്രാർഥന നിർവഹിച്ച ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ മലയാളി തീർഥാടകർ

മക്ക ∙ മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽമിലെ ആദ്യ ജുമുഅ പ്രാർഥന നിർവഹിച്ച ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ മലയാളി ഹജ് തീർഥാടകർ. ഇന്ത്യൻ ഹജ് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള 5,000ഓളം തീർഥാടകരാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറമിലെ ജുമുഅ പ്രാർഥനയില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

ഇന്ത്യൻ ഹാജിമാർ താമസിക്കുന്ന അസീസിയയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ബസുകളിലാണിവർ ഹറമിൽ എത്തിയത്. മലയാളി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഹറമിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും അസീസിയയിലും സേവനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ തന്നെ തീർഥാടകർ ഹറമിൽ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഹാജിമാർക്ക് കുടിവെള്ളവും ഈന്തപ്പഴവും നൽകി ഇവരെ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഇതുവരെ 29,963 തീർഥാടകരാണ് മദീനയിലെത്തിയത്.

English Summary: Keralite pilgrims happy to take part in first Friday prayers of annual Hajj