ഇന്ത്യൻ ഹാജിമാർക്ക് വേണ്ടി ആപ്പ്

ജിദ്ദ ∙ ഇന്ത്യൻ ഹാജിമാർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും വിരൽ തുമ്പിൽ. 'ഇന്ത്യൻ ഹാജി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം' എന്ന ആപ്പാണ് ഹാജിമാരെ സഹായിക്കുക. ഹാജിമാർക്കൊരുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിനും പരാതികള്‍ക്ക് പെട്ടന്ന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ആപ് സഹായകരമാണ്.

ഹാജിമാരുടെ താമസം, വിമാനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ, പള്ളികൾ, ആശുപത്രി സൗകര്യം, ഹോട്ടൽ, അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിങ് മാൾ എന്നീ വിവരങ്ങൾ അറിയാം. അടിയന്തര സഹായം തേടി വിളിക്കാവുന്ന സംവിധാനവും ആപ്പില്‍ ഉണ്ട്. ഹജ് മിഷന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകളും നിര്‍ദേശങ്ങളും അപ്പപ്പോൾ ആപ് വഴിയെത്തും. കർമങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കാന്‍ വിഡിയോ രൂപത്തിലുള്ള ഗൈഡും ആപ്പിലുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരായ സൗദിയിലെ ആഭ്യന്തര തീര്‍ഥാടകര്‍ക്കും ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം.



English Summary :Haj App has been developed to receive grievance from Hajis