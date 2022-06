അബുദാബി ∙ മുന്‍ യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്നുള്ള 40 ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം ഇന്ന് (21) അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നാളെ രാവിലെ 9 ന് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും.

മേയ് 13 നായിരുന്നു, 73–ാമത്തെ വയസിൽ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അന്തരിച്ചത്. തുടർന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പ്രസിഡന്റ് പദം ഏറ്റെടുത്തു.



English Summary : Official mourning over the death of Sheikh Khalifa bin Zayed ends today