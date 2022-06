മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും മാത്രമല്ല, നമുക്കും കിട്ടുമോ യുഎഇ ഗോൾഡൻ വീസ? ഇതാണ് വഴി

മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും മാത്രമാണോ ഗോൾഡൻ വീസ ലഭിക്കുക. ഇതു വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും എഴുതുന്ന എനിക്കും ഈ വീസ കിട്ടുമോ..? ഗോൾഡൻ വീസ കിട്ടിയാൽ എന്താണു ഗുണം? വീസ കിട്ടാൻ എന്തു ചെയ്യണം? മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ദിലീപ്, ടൊവിനോ, നിവിൻ പോളി, നൈല ഉഷ തുടങ്ങി മലയാളികളായ ഒട്ടേറെ സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് യുഎഇയുടെ ഗോൾഡൻ വീസ കിട്ടി എന്ന വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഇതുപോലെ ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും. ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഗോൾഡൻ വീസയിലൂടെ ഒരാള്‍ക്കു ലഭിക്കുക. പേരു പോലെത്തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ‘ഗോൾഡൻ’ അനുഗ്രഹം. ഈ വീസ റദ്ദാകുമോ എന്നു സംശയിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഇതിനായി സാധാരണക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാകുമോ എന്നും. എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരം തയാറാണ്. ഇനി വായിക്കാം...

∙ എന്താണ് ഗോൾഡൻ വീസ?

ടൂറിസത്തിനും പുറത്തുനിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന നയമാണ് യുഎഇയുടേത്. വിദേശികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് യുഎഇ. വിദേശികളെ ആകർഷിക്കാനും യുഎഇയിൽ നിലവിലുള്ള താമസക്കാരുടെ അന്തസ്സ് ഉയർത്തുന്നതിനുമാണ് 2019 ജൂണിൽ യുഎഇ ഗോൾഡൻ വീസ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വിദേശികൾക്ക് ദീർഘകാലം യുഎഇയിൽ താമസിക്കാനും പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും ബിസിനസ് ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ വീസ. 5 വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തേയ്‌ക്കോ ആണ് ഗോൾഡൻ വീസ അനുവദിക്കുന്നത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ അപേക്ഷകന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അതുപോലെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ വീസ പുതുക്കി നൽകും. വീസ ലഭിക്കാൻ അർഹരായവരുടെ കാറ്റഗറിയിലും നിബന്ധനകളിലും ഇളവുകൾ വന്നതോടെ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ വീസ ലഭിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

∙ ആർക്കാണ് ഗോൾഡൻ വീസ ലഭിക്കുക?

ഗോൾഡൻ വീസ ലഭിക്കാൻ അർഹരായ ഒട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നയാളാണെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം 10 വർഷത്തെ ഗോൾഡൻ റസിഡന്റ് വീസ ലഭിക്കും. വീസ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കുറവ് അനുസരിച്ച് അഞ്ചു വർഷത്തെ വീസയും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോൾഡൻ വീസ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രായം പരിഗണിക്കാതെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. എത്ര വീട്ടുജോലിക്കാരെ വേണമെങ്കിലും എത്തിക്കാം. വീസയുടമ മരിച്ചാലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് യുഎഇയിൽ തുടരാം.

സെലിബ്രിറ്റികൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, നിക്ഷേപകർ, സംരംഭകർ, മെഡിസിൻ, എൻജിനീയറിങ്, ഐടി, ബിസിനസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, എജ്യുക്കേഷൻ, നിയമം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലെ പ്രഫഷനലുകൾ, പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ, ഗവേഷകർ, വിദ്യാർഥികൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഇതിനായി അപേക്ഷിക്കാം. ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ വിദ്യാർഥികളെയാണ് യുഎഇ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. യുഎഇയിലെ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ, സർവകലാശാലകൾ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ മികച്ച സർവകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് അവരുടെ മികച്ച കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീസ നൽകുക.

20 ലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ്, കമ്പനി, ഓഹരി, ബിസിനസ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഗോൾഡൻ വീസ അനുവദിക്കുന്നത്. നിബന്ധന പ്രകാരം മൂലധനമുള്ള കമ്പനികളുടെ പാർടർമാർക്കും ഗോൾഡൻ വീസ അനുവദിക്കും. ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും നിബന്ധനകളി‍ൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ തവണയും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിലവിലെ നിബന്ധനകൾമൂലം വീസ ലഭിക്കാത്തവർക്കും ഇളവുകൾ വരുമ്പോൾ വീസ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും.

∙ വീസ ലഭിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ?

10 വർഷം സ്പോൺസറുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ യുഎഇയിൽ ഗോൾഡൻ വീസ ലഭിച്ചവർക്കു താമസിക്കാനും അവരുടെ ജോലി, പഠനം, ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും അനുമതി ലഭിക്കും. ഗോൾഡൻ വീസ ലഭിക്കുന്നയാൾതന്നെ സ്വയം സ്പോൺസർ ആകും. വീസ ലഭിച്ചയാളുടെ അതേ കാലാവധിയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. അപ്പോൾ മികച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്പോൺസറാകുക അവരുടെ കുട്ടിയായിരിക്കും. എത്ര തവണ സ്വദേശത്തേക്കു പോയാലും തിരിച്ചുവന്ന് ഈ കാലാവധിയിൽ പുതിയ വീസ എടുക്കാതെ യുഎഇയിൽ താമസിക്കാനാകും.

വീസ ലഭിക്കുന്നതോടെ സ്ഥിരതയും ദീർഘകാല ആസൂത്രണത്തോടെയും യുഎഇയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാനാകുമെന്നതാണ് പ്രധാന ഗുണം. ബിസിനസിൽ നിക്ഷേപിച്ചവരും സ്ഥിരമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഗ്രേസ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ഇനി നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല. സ്വന്തം സ്പോൺസർഷിപ്പിന് പുറമേ ബിസിനസിന്റെ ഗുണപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പലരും ഗോൾഡൻ വിസ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ ഉപദേശകരെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും ബിസിനസ് പങ്കാളികൾക്ക് വീസ നീട്ടാനും അനുമതിയുണ്ട്.

ഗോൾഡൻ വീസ ഉണ്ടെങ്കിൽ യാത്രകൾക്കും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. കോവിഡ് സമയത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ യാത്രാനിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഗോൾഡൻ വീസക്കാർക്ക് യുഎഇയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നു. സ്വദേശികളെയും നയതന്ത്രജ്ഞരേയും പോലെയാണ് ഈ സമയത്ത് ഗോൾഡൻ വീസക്കാരെ യുഎഇ പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. യുഎഇയുടെ സാധാരണ വീസകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പുതുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഗോൾഡൻ വീസക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയും പുതുക്കലുകളടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും 5 മുതൽ 10 വർഷത്തിനു ശേഷമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

എല്ലാ രംഗത്തും വൻ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഗോൾഡൻ വീസയുള്ളവർക്കായി ഓരോ സമയത്തും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. യുഎഇയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റുകൾ ഗോൾഡൻ വീസയുള്ളവർക്കു വിവിഐപി പരിഗണന നൽകിയാണ് ആനുകൂല്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നത്. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചയാൾക്ക് പരിശീലനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ദുബായിൽ ലൈസൻസ് ലഭിക്കും.

അബുദാബിയിൽ കാർ വാങ്ങുന്നതിന് ഗോൾഡൻ വീസയുള്ളവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്. പുതിയ കാറുകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബുക്കിങ്ങിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കും. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ കുറവുണ്ടാകും. പ്രീമിയം ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ താമസം, ഡൈനിങ് സ്പാ, ചികിത്സകൾ തുടങ്ങിയവയിലും അബുദാബി ഓഫറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അബുദാബി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് (എഡിസിബി) ഗോൾഡൻ വീസയുള്ളവർക്ക് ആകർഷകമായ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഗോൾഡൻ വീസയുള്ളവരെത്തേടി ഒട്ടേറെ ഓഫറുകളാണ് എമിറേറ്റ്സും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

∙ 10 വർഷം യുഎഇയിൽ താമസിക്കണോ?

ഗോൾഡൻ വീസയുള്ളവർ നിശ്ചിതകാലം യുഎഇയിൽ തങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വീസ നേടുന്നവർ എത്രകാലം യുഎഇക്ക് പുറത്ത് താമസിച്ചാലും വീസ റദ്ദാവില്ല. റസിഡന്റ് വിസക്കാർ 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി യുഎഇക്ക് പുറത്തുതങ്ങിയാൽ വീസ റദ്ദാകും എന്നാണ് നിലവിലെ നിയമം. ഇത് ഗോൾഡൻ വീസക്കാരെ ബാധിക്കില്ല. ഭാര്യയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രായപരിധിയില്ലാതെ സ്‌പോൺസർ ചെയ്യാം എന്നതാണ് മറ്റൊരു വലിയ ഇളവ്. ഗോൾഡൻ വീസക്കുള്ള എൻട്രി പെർമിറ്റ് നൽകിയാൽ റസിഡൻസി വീസയിലേക്ക് മാറാൻ 6 മാസം സമയം ലഭിക്കും. ഈ എൻട്രി പെർമിറ്റിൽ പലതവണ യുഎഇയിൽ വന്ന് മടങ്ങാൻ അനുമതിയുണ്ടാകും. ഗോൾഡൻ വീസയുള്ളവർ മരിച്ചാൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ 10 വർഷത്തെ കാലാവധി കഴിയുന്നത് വരെ യുഎഇയിൽ തങ്ങാനും സൗകര്യമുണ്ടാകും.

∙ മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും എന്തിനാണ് വീസ

കലാ രംഗത്തെ പ്രത്യേക കഴിവുള്ളവർക്കു നൽകുന്ന പട്ടികയിലാണ് സിനിമമാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ആദ്യം 10 സിനിമകളിലെങ്കിലും പ്രധാന റോളിൽ അഭിനയിച്ചവർക്കായിരുന്നു വീസ കൊടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് 5 സിനിമയിൽ പ്രധാന റോളിൽ അഭിനയിച്ചവർക്കും നൽകിത്തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ പ്രധാന റോളിൽ അഭിനയിച്ചവർക്കും 5 വർഷത്തെ വീസ നൽകുന്നുണ്ട്. കലാകാരന്മാർക്ക് വീസ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സാംസ്‌കാരികമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്.

സംസ്കാരം, കല, കായികം, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഗവേഷണം എന്നീ മേഖലകളിലെ പ്രതിഭകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ ശമ്പള പരിധിയോ പരിഗണിക്കില്ല. കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീസ നൽകുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശുപാർശ മതി. ഗോൾഡൻ വീസയ്ക്കു ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഗ്ലാമർ പരിവേഷം നൽകുന്നതും സെലബ്രറ്റികൾക്കു നൽകുന്ന ഗോൾഡൻ വീസകളാണ്.

10 മില്യൺ വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ള 10 വിഡിയോ എങ്കിലും ചെയ്ത വ്ലോഗർമാർക്കും ഗോൾഡൻ വീസ ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾ 10 മില്യൺ എന്ന നിബന്ധനയിൽ ഇളവു വരുത്തി നല്ല വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ളത്, വിഡിയോകളുടെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നിവ നോക്കിയും വീസ നൽകുന്നുണ്ട്.

∙ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ് വഴി ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്‌സിനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷയുടെ സമയത്ത് ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം. യുഎഇയിലെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ആയ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡിയും ഗോൾഡൻ വീസയോടൊപ്പം പുതുക്കി നൽകും. ഗോൾഡൻ വീസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാനും താഴെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യാം. https://adro.gov.ae/golden-visa. സംശയങ്ങൾ മെയിലിൽ ചോദിക്കാം. ADGoldenVisa@adro.gov.ae

