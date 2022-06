കാലിത്തീറ്റ ചന്തയിൽ പരിശോധന; തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ നടപടി

ദോഹ∙ അബു നഖ്‌ലയിലെ കാലിത്തീറ്റ ചന്തയിൽ പരിശോധന. 44 തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ നടപടി.

8 കടകൾക്കെതിരെയും നടപടിയെടുത്തു. ചന്തയിലെ 62 റീട്ടെയ്ൽ ശാലകളിൽ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. കടകളും സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള സേവനങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് 8 കടകൾക്കെതിരെ നടപടി.

ഇതിനു പുറമെയാണ് വിവിധ ലംഘനങ്ങളിൽ 44 തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തിലാണ് പരിശോധനാ ക്യാംപെയ്ൻ നടത്തിയത്.

English Summary : Ministry takes action against 44 workers for violations in fodder market