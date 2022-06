പൊതുഗതാഗതം ശക്തമാക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയയുമായി ധാരണ

ദുബായ്∙ ഇലക്ട്രിക്-ഹൈഡ്രജൻ ബസുകൾ, ബസ് ലൈനുകൾ, സമുദ്ര സഞ്ചാര നയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നതിന് ആർടിഎയും (ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി) ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്വീൻസ്‌ലൻഡ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് മെയിൻ റോഡ്സും തമ്മിൽ ധാരണാ പത്രം ഒപ്പുവച്ചു.

ആർടിഎ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മത്തർ അൽ തായറും ക്വീൻസ് ലാൻഡ് ക്വീൻസ്‌ലൻഡ് വ്യാപാര മന്ത്രി കാമറൺ ഡിക്കുമാണ് ഒപ്പുവച്ചത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും അനുഭവ സമ്പത്തും പരസ്പരം കൈമാറി പൊതു ഗതാഗത മേഖല ശക്തമാക്കുന്നതിനാണ് ധാരണ.

എക്സ്പ്രസ് ബസുകൾ, വൈദ്യുതി ബസുകൾ തുടങ്ങിയവ നിർമിക്കുന്നതിന് ഇരുകൂട്ടരും സഹകരിക്കും.

സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പുറമേ ബസ് ഗതാഗതം മറ്റ് ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും ചർച്ച ചെയ്തു.

English Summary : RTA Dubai signs MoU with Queensland’s Department of Transport and Main Roads