താമസ യോഗ്യമായ നഗരം: അബുദാബിയും ദുബായിയും പട്ടികയിൽ, നേട്ടം തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം വർഷം

അബുദാബി ∙ അബുദാബിയും ദുബായിയും തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം വർഷവും മധ്യപൂർവ ദേശത്തെയും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏറ്റവും താമസയോഗ്യമായ നഗരങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഗോള സർവേ തയാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ, സ്ഥിരത, സംസ്കാരം, പരിസ്ഥിതി, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ 173 നഗരങ്ങളെ റാങ്ക് ചെയ്തു. ദുബായിയെ പിന്തള്ളി അബുദാബി മധ്യപൂർവദേശത്ത് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച നഗരം എന്ന പദവിയിലെത്തി, രണ്ടും യഥാക്രമം 77-ഉം 79-ഉം സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്.

ആഗോള പട്ടികയിൽ വിന്നയ ഒന്നാമത്

ആഗോള പട്ടികയിൽ ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. കോവിഡ് കാരണം മ്യൂസിയങ്ങളും റസ്റ്ററന്റുകളും അടച്ചപ്പോൾ 2021ന്റെ തുടക്കത്തിൽ റാങ്കിങ്ങിൽ 12-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ട ഓസ്ട്രിയൻ തലസ്ഥാനം, 2018 ലും 2019 ലും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവന്നു.

ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ 10 പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയത് യൂറോപ്പാണ്. ഓസ്ട്രിയ, ഡെൻമാർക്ക്, സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്, ജർമ്മനി, നെതർലാൻഡ്‌സ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആറ് യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങൾ ഏറ്റവും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവയുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു. കാൽഗരി, വാൻകൂവർ, ടൊറന്റോ, ഒസാക്ക, മെൽബൺ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കാനഡ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നഗരങ്ങൾ ആദ്യ 10 പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. ഈ വർഷം, 33 നഗരങ്ങൾ റാങ്കിങ്ങിൽ പുതിയവയാണ്. അതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ചൈനയിലും.

യുദ്ധം റാങ്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നു

യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം കാരണം, വാർഷിക റിപോർട്ടിൽ കീവ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, സംഘർഷം റഷ്യയിലെ മോസ്കോയുടെയും സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗിന്റെയും റാങ്കിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തു. വർധിച്ച അസ്ഥിരത, സെൻസർഷിപ്പ്, പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ, കോർപറേറ്റുകൾ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിൻവലിക്കൽ എന്നിവ കാരണം രണ്ട് നഗരങ്ങളും സ്കോറുകളിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

