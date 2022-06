ഹജ് തീർഥാടകർക്കായി ഇലക്ട്രോണിക് ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി

ജിദ്ദ ∙ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഹജ് തീർഥാടകർക്കായി അറബിക്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഉറുദു, ഫ്രഞ്ച് ഭാഷകളിൽ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി. ഹജ് സീസണിൽ മക്കയിലും മദീനയിലും നിലവിലുള്ളതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗൈഡ്. ഇതിൽ മഴ, താപനില, ഇൗർപ്പം, കാറ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ തീർഥാടകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും, അറഫാ ദിനത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർഥനകൾ, ഹജ് കർമങ്ങൾ നടത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ഭൂപടം എന്നിവയടങ്ങിയ ലഘുലേഖയും വിതരണം ചെയ്യും.

English Summary : Electronic guide will give weather information to Hajj pilgrims in four languages