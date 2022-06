സ്വകാര്യ–ടാക്സി വാഹനങ്ങളുടെ നിയമലംഘനം: സൗദിയിൽ പിഴ 500 മുതൽ 5000 റിയാൽ വരെ

ജിദ്ദ ∙ പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റി (പിടിഎ) പൊതു ടാക്സി, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക്‌ 500 റിയാൽ മുതൽ 5,000 റിയാൽ വരെ പിഴ ചുമത്തും. അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി വാഹനം ഓടിച്ചാൽ 5000 റിയാലും ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ മീറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ 3000 റിയാലും പിഴ ഈടാക്കും. യാത്രക്കാരെ തേടി റോഡുകളിലും തെരുവുകളിലും കറങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ ടാക്സി ഓടിക്കുന്നവർക്ക് 1000 റിയാലും വാഹനമോടിക്കുമ്പോഴോ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ പുകവലിച്ചാൽ 500 റിയാലും പിഴ ഈടാക്കും.

നഗരങ്ങൾക്കകത്തോ അതിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത രാജ്യത്തിനല്ലാത്ത മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കോ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകൽ, അംഗീകൃത ഉപകരണ സേവന ദാതാക്കളിൽ ഒരാൾ സാങ്കേതികമായി സജ്ജീകരിച്ച ശേഷം വാഹനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുക, ഒരു വാഹനം അതിന്റെ അംഗീകൃത ആയുസ്സ് കവിയുന്ന കാലയളവിൽ ഉപയോഗിക്കൽ, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (പിടിഎ) അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കിയ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ ശരിയാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടൽ എന്നീ ലംഘനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി 5000 റിയാൽ പിഴ ചുമത്തും.

പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി നൽകിയ സമൻസ് തീയതി മുതൽ 10 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക, കാലഹരണപ്പെട്ട വർക്ക് പെർമിറ്റ്/ഓപറേറ്റിങ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പൊതു ടാക്സി പ്രവർത്തനം പരിശീലിക്കുനക എന്നിവയ്ക്ക് 3000 റിയാലും പിഴ ചുമത്തും. പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ നിർദേശമുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം സാങ്കേതിക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാതിരിക്കുക, നഷ്‌ടപ്പെട്ട വസ്‌തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ച് അവയുടെ ഉടമയ്‌ക്കോ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിനോ കൈമാറാതിരിക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് 2000 റിയാലാണ് പിഴ.

ജോലി സമയത്തോ യാത്ര ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമോ സേവനം നൽകുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക, ഓപ്പറേറ്റിങ് കാർഡ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം, റോഡുകളിൽ കാൽനടയാത്രക്കാർക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നടപ്പാതകളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ കയറ്റുക, ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ലൈസൻസ് രേഖകൾ ഹാജരാകാത്തിരിക്കുക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കാറിനുള്ളിൽ ആവശ്യമായ വാചകങ്ങളോ പ്ലേറ്റുകളോ സൈൻ ബോർഡുകളോ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിരിക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് 1000 റിയാലും പിഴ ചുമത്തും.

കൂടാതെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ പുകവലിക്കുകയോ യാത്രക്കാരെ പുക വലിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുക, യാത്രക്കാരുടെ സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനം നടത്തുക, കാർ ക്യാബിനിൽ ബാഗുകളും നോൺ-ഹാൻഡ് ലഗേജുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി നിയുക്തമാക്കിയ സ്ഥലത്തേക്കാൾ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാരില്ലാതെ ബാഗുകൾ കയറ്റുകയോ ചെയ്യുക, പൊതു ധാർമ്മികത പാലിക്കാത്തതും യാത്രക്കാരോട് നല്ല പെരുമാറ്റവും ചെയ്യാതിരിക്കുക, കാഴ്ചയിലും വ്യക്തിശുചിത്വത്തിലും അശ്രദ്ധ കാണിക്കുക, കാറിന്റെ പ്രവർത്തന കാലയളവിലുടനീളം കാറിന്റെ അകവും പുറവും ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുക, വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴോ ഇറങ്ങുമ്പോഴോ വൈകല്യമുള്ളവരെ സഹായികാത്തിരിക്കുക എന്നീ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക്‌ 5000 റിയാലാണ് പിഴ.

English Summary : Fines for violations related to private taxis range between SR500 and SR5,000 in Saudi