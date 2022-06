ഷാർജ ∙ ഷാർജയിലെ ലേബർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി (എൽഎസ്ഡിഎ) ബലിപെരുന്നാൾ (ഈദുൽ അദ്ഹ) പ്രമാണിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് ‘ഈദ് വിത്ത് വർക്കേഴ്‌സ്’ എന്ന പേരിൽ ഇൗ മാസം 30 മുതൽ ജൂലൈ 15 വരെ അൽ സജയിലെ ലേബർ പാർക്കിൽ ഉത്സവവും കാർണിവലും നടത്തും. ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി.

സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, മെഡിക്കൽ പരിശോധന, ബോധവൽക്കരണ ശിൽപശാലകൾ, വിനോദ പരിപാടികൾ, ഈദ് ബസാർ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. അയ്യായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് പെരുന്നാൾ സമ്മാനങ്ങളും ഭക്ഷണവും നൽകും. തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും ധാർമ്മികവുമായ അന്തരീക്ഷം വർധിപ്പിക്കാനും അവരെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടാനുമാണ് ഉത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് എൽഎസ്ഡിഎ ചെയർമാൻ സാലെം യൂസഫ് അൽ ഖസീർ പറഞ്ഞു.

സംസ്കാരങ്ങളും പെരുന്നാൾ പാരമ്പര്യങ്ങളും കൈമാറാനുള്ള വേദികൂടിയാകും ഇത്. ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, ഉത്സവം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുടമകളും തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള തൊഴിൽ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉത്സവത്തിനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



സൗജന്യ പരിശോധനകൾ



വിവിധ ക്ലിനിക്കുകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സൗജന്യ നേത്ര, ദന്ത പരിശോധനകൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഗുണകരമാകും. തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുകവലിയും സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ക്യാംപെയിനുകളും മെഡിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും. ബോധവൽക്കരണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, മോട്ടിവേഷണൽ സെഷനുകൾ, നിയമപരമായ കൂടിയാലോചനകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഇവയെല്ലാം തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ മനോവീര്യവും സാമൂഹിക മനോഭാവവും വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബോളിവുഡ് നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ, സംഗീത പരിപാടികൾ



വിനോദ പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യൻ പരിപാടികളും ബോളിവുഡ് നൃത്തവും പഞ്ചാബി നൃത്തവും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒട്ടേറെ സംഗീത, ഗാന, നൃത്ത പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ബംഗാളി ബാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബംഗാളി സംഗീത പരിപാടി, ‌പാഷ്തോ, സിറിയാക്കി, പഞ്ചാബ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പാകിസ്ഥാൻ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും. തനൂറ നൃത്തത്തിനൊപ്പം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ബാൻഡും പങ്കെടുക്കും.

