ദുബായ് ∙അൽ റഫ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അധികാര പരിധിയിലുള്ള സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരെയും ഇ-സ്കൂട്ടർ റൈഡർമാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്യാംപെയ്ൻ നടത്തി.

ദുബായ് പൊലീസ് കമാൻഡർ ഇൻ-ചീഫ് ലഫ്. ജനറൽ അബ്ദുല്ല ഖലീഫ അൽ മർറിയുടെ മാർഗനിര്‍ദേശപ്രകാരം ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അഫയേഴ്‌സ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് മേജർ ജനറൽ ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം അൽ മൻസൂരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി.

സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരെയും ഇ-സ്കൂട്ടർ റൈഡർമാരെയും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്താനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗതാഗതത്തിനായി നിയുക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള റോഡുകളും പാതകളും അവരെ അറിയിക്കാനുമാണ് ക്യാംപെയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അൽ റഫ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്ടിങ് ഡയറക്ടർ കേണൽ മുഹമ്മദ് അഷ്കനാനി പറഞ്ഞു.

റോഡ് ട്രാഫിക് മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക കൂടി ലക്ഷ്യമാണ്. ട്രാഫിക് നിയമ നിയമവുമായി യോജിപ്പിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കാൻ കേണൽ അഷ്‌കനാനി സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരോടും ഇ-സ്കൂട്ടർ റൈഡർമാരോടും അഭ്യർഥിച്ചു.

സൈക്കിൾ, ഇ-സ്കൂട്ടർ റൈഡർമാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

∙ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകളും സുരക്ഷയും പാലിക്കണം.

∙ ശരിയായ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈവേകൾക്ക് സമീപം ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ, പ്രതിഫലിക്കുന്ന ജാക്കറ്റ് ധരിക്കുന്നതിന് പുറമേ, തിളങ്ങുന്ന വെളുത്ത ഫ്രണ്ട്, റെഡ് റിയർ ലൈറ്റുകൾ, റിഫ്ലക്ടറുകൾ എന്നിവ ഘടിപ്പിക്കുക.

∙ സൈക്കിൾ , ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ നിയുക്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണം

∙ ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കരുത്.

∙ റൈഡർമാർ ജാഗ്രതയോടെ വാഹനമോടിക്കുകയും മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം

മറ്റ് വാഹനങ്ങളും കാൽനടയാത്രക്കാരും തമ്മിൽ അകലം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെയും ഇ-സ്കൂട്ടറിന്റെയും സൈക്കിളിന്റെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഹെവിവെയ്റ്റ് കൈവശം വയ്ക്കുകയോ കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം ട്രാഫിക് റജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മേധാവി ലഫ്. ഹുമൈദ് അൽ ഷെമ്രി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Dubai Police hold awareness campaign on bikes and e-scooters