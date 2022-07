മക്ക∙ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ഹജ് തീർഥാടകരും പുണ്യ ഭൂമിയിലെത്തി. മുംബൈയിൽ നിന്നു 113 തീർഥാടകരാണ് അവസാന വിമാനത്തിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ എത്തിയത്. ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയതിന്റെ ആത്മസംതൃപ്തിയിലാണ് ഓരോ ഹാജിയും.

ഹജിനുള്ള മുഴുവൻ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി ഇന്ത്യൻ ഹജ് മിഷൻ അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണു ഹാജിമാർ മിനായിലേക്കു നീങ്ങുക. ഇന്ത്യൻ ഹാജിമാരെ നയിക്കാനായി 370 സേവകരും 387 മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 750 ഓളം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണുള്ളത്. ഹാജിമാർക്കുള്ള ബലി കൂപ്പണുകൾ നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ വോളന്റിയർമാർ വഴി ഇതിനകം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.



മക്ക ഹറമിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ അസീസിയയിലാണു ഹാജിമാർ താമസിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അറഫ സംഗമം. 10ലക്ഷത്തിലേറെ തീർഥാടകർ ഒരു പകൽ അറഫയിൽ സംഗമിക്കുന്ന പ്രധാന ചടങ്ങാണിത്. ഹജ് കർമങ്ങൾക്കായി ഹാജിമാർ രാപാർക്കുന്ന മിനയിലെ തമ്പുകളിൽ ഹൈടെക്കായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹജ് ദിനങ്ങളിൽ 43 ഡിഗ്രി വരെ താപനില ഉയരുമെന്നാണു സൗദി കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം അറിയിച്ചത്.

English Summary : All Hajj pilgrims from India reached the holy sites