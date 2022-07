മക്ക∙ ഹജ് തീര്‍ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ 18.85 ലക്ഷം ചതുരശ്രമീറ്റര്‍ വിസ്തൃതിയിലുള്ള അഞ്ചു പാര്‍ക്കിങ്ങുകൾ മക്കയിലെ പ്രവേശന കവാടങ്ങളില്‍ സജ്ജമായി. അഞ്ചു പാര്‍ക്കിങ്ങുകളിലും കൂടി ആകെ അര ലക്ഷം കാറുകള്‍ നിര്‍ത്തിയിടാന്‍ സാധിക്കും.

മക്കയിൽ ഹാജിമാരുടെ കാറുകള്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു വിലക്കുണ്ട്. ഇതിനാലാണു കാറുകള്‍ നിര്‍ത്തിയിടാന്‍ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ പാര്‍ക്കിങ്ങുകൾ നഗരസഭ സജ്ജീകരിച്ചത്.



ഹജ് സേവന മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പ് ആസ്ഥാനങ്ങള്‍, വെയ്റ്റിങ് ഹാളുകള്‍, ടോയ്‌ലറ്റുകള്‍ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ പാര്‍ക്കിങ് സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നു മക്ക നഗരസഭ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ഹസ്സാഅ് അല്‍ ഷരീഫ് പറഞ്ഞു.

