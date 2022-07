അബുദാബി നറുക്കെടുപ്പ്: 32 കോടി രൂപ കരീബിയൻ രാജ്യത്തേക്ക്; മറ്റു വിജയികൾ ഇന്ത്യക്കാർ

അബുദാബി∙ ഇത്തവണ അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ കോടികൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കു ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന മറ്റു നറുക്കെടുപ്പുകളിലെല്ലാം വിജയികളായത് ഇന്ത്യക്കാർ. ബിഗ് ടിക്കറ്റ്, ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ പതിവായി ഇന്ത്യക്കാരാണു സമ്മാനം നേടാറുള്ളത്. ഇതിൽ ഒട്ടേറെ മലയാളികളും കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുണ്ട്.

സെന്റ് കിറ്റ്‌സ് ആൻഡ് നെവിസ് എന്ന കരീബിയൻ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ആദ്യ വിജയിയായി അബുദാബിയിൽ താമസിക്കുന്ന സഫ്‌വാൻ നിസാമിദ്ദീനാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ബിഗ് ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പിൽ 32 കോടിയിലേറെ രൂപ (15 ദശലക്ഷം ദിർഹം) സ്വന്തമാക്കിയത്.

ബാക്കി നാലു നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ ജെബരാംയ വരദരാജ് ആഡംബര കാറും ഗോമസ് ഫ്രാൻസിസ് ബോണിഫെയ്സ് 10 ലക്ഷം ദിർഹവും മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ഒരു ലക്ഷം ദിർഹവും സോനു മാത്യ 50,000 ദിർഹവും സമ്മാനം നേടി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി എല്ലാ മാസവും ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാറുള്ള സഫ് വാൻ സമ്മാനത്തുക തന്റെ മൂന്നു മക്കൾക്കായി ചെലവഴിക്കുകയും അവരുടെ ഭാവിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു പറഞ്ഞു.

English Summary: Indians win so many except first prize in Abu Dhabi Big Ticket