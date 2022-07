തീർഥാടകർ പോഷകാഹാരം കഴിക്കണമെന്നു സൗദി ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റി

മക്ക∙ സൗദി ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റി തീർഥാടകർക്ക് അനായാസം ഹജ് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനു പോഷകാഹാരം കഴിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി.

ഉയർന്ന പോഷകമൂല്യമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്നും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്‌സ്, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, ഐസ്‌ക്രീം തുടങ്ങിയ കലോറി ലഘുഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയും പകരം പഴങ്ങളും പരിപ്പുകളും പോലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.



തിടുക്കത്തിലോ നടക്കുമ്പോഴോ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ദഹനക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ അനുയോജ്യവും സൗകര്യപ്രദവുമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അതോറിറ്റി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ചില പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതിനെതിരെയും പഞ്ചസാരയോ ലവണങ്ങളോ അടങ്ങിയ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെതിരെയും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഉയർന്ന പോഷകമൂല്യമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ശരീരത്തിനു നൽകുമെന്നു മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

