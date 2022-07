മസ്‌കത്ത്∙ ഖരീഫ് സീസണ്‍ പ്രമാണിച്ചു സലാലയിലേക്കു കൂടുതല്‍ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍. സൗദി അറേബ്യയുടെ ബജറ്റ് വിമാന കമ്പനിയായ ഫ്ലൈനസ് സലാല സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചു. ഖരീഫ് സീസണോടനുബന്ധിച്ചു റിയാദിനും സലാലക്കുമിടയില്‍ ആഴ്ചയില്‍ മൂന്നു വീതം സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തും.

സലാല രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയ ഫ്ലൈനസിന്റെ ആദ്യ വിമാനത്തെ വാട്ടര്‍ സല്യൂട്ട് നല്‍കി സ്വീകരിച്ചു. ഖരീഫ് സീസണില്‍ സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്നു ദോഫാര്‍ ഗവര്‍ണറേറ്റിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധനാവാണുണ്ടാകുക. ഇത്തരക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലൈനസ് സര്‍വീസുകളെന്നു സലാല എയര്‍പോര്‍ട്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സലേം ബിന്‍ അവാദ് അല്‍ യാഫെ പറഞ്ഞു. സലാലക്കും ബഹ്റൈനും ഇടയില്‍ ഗള്‍ഫ് എയര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ആഴ്ചയില്‍ മൂന്നു സര്‍വീസുകള്‍ വീതമാണു നടത്തുന്നതെന്ന് ഒമാന്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട്സ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ജസീറ എയര്‍വേയ്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ വിമാന കമ്പനികള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുകയും ചില കമ്പനികളില്‍ സീറ്റുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary :Saudi Arabia’s Flynas to operate weekly flights from Riyadh to Salalah