20 ലക്ഷം ദിർഹം കൈമാറി; കടം കാരണം തടവിൽ കഴിയുന്നവരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കും

ദുബായ് ∙ കടങ്ങൾ കാരണം ദുബായിൽ തടവിൽ കഴിയുന്നവരിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഘത്തെ ബലി പെരുന്നാളി (ഈദുൽ അദ്ഹ) നോടനുബന്ധിച്ച് വിട്ടയക്കും. ഇവരുടെ ബാധ്യതകൾ വീട്ടാനുള്ള 20 ലക്ഷം ദിർഹം എമിറേറ്റിലെ പ്യുനിറ്റീവ് ആൻഡ് കറക്ഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൈപ്പറ്റി.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിച്ച ഹുസൈൻ സജ്‌വാനിയുടെ ദമാക് ഫൗണ്ടേഷൻസിന്റെ ഫ്രഷ് സ്ലേറ്റ് പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഫണ്ട് കൈമറിയത്. മോചിതരാകുന്ന തടവുകാർക്ക് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഭാവി ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാനാകുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മോചിതരാകുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം നൽകാൻ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അതിലൂടെ അവർക്ക് മാന്യമായ ജീവിതം നയിക്കാനും കഴിയുമെന്നും ഹുസൈൻ സജ്‌വാനി പറഞ്ഞു.

സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന തടവുകാരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സംരംഭം ആരംഭിച്ചതിന് ഹുസൈൻ സജ്‌വാനിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാരിറ്റബിൾ ഫൗണ്ടേഷനോടും തങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നുവെന്ന് ദുബായ് പൊലീസിലെ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് ഡയറക്ടർ മേജർ ജനറൽ ഡോ മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ മുർ പറഞ്ഞു.

