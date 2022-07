ഹറം പള്ളിയുടെയും കഅബയുടെയും പഴയ കാല ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ദാറ

മക്ക ∙ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ആർക്കൈവ്‌സ് (ദാറ) മക്കയിലെ ഹറം പള്ളിയുടെയും കഅബയുടെയും പഴയ കാലത്തെ കളർ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഹറം പള്ളിയുടെ ആദ്യ ചിത്രം 70 വർഷം മുൻപ് എടുത്തതാണ്. (ഹിജ്റ 1371/എഡി 1952) അക്കാലത്ത് അമേരിക്കൻ നാഷനൽ ജിയോഗ്രാഫിക് മാഗസിൻ എടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ കഅബയുടെ രൂപവും ഹറം പള്ളിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളും ഫോട്ടോയിൽ വ്യക്തമാണ്.

English Summary: An old picture of Haram mosque and Kaaba was published by Dara