ഹജ് സീസണിൽ ഒരു മാസത്തിനിടെ നടന്നത് 2 ദശലക്ഷത്തിലേറെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ

റിയാദ് ∙ ഹജ് സീസണിൽ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ 2 ദശലക്ഷത്തിലേറെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി ഹജ്, ഉംറ ഡപ്യൂട്ടി മന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുൾ ഫത്താഹ് മഷാത്ത് പറഞ്ഞു.

ഹജജിന്റെ ഇ-റജിസ്‌ട്രേഷൻ വ്യാജ ഹജ് ക്യാംപെയിനുകളെ ഏറെക്കുറെ ഇല്ലാതാക്കി. എന്നാൽ ഇ-സിസ്റ്റങ്ങളെയും ഇ-ട്രാക്കുകളെയും തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും സൗദി അറേബ്യ നേരിടുമെന്നും ഡോ. മഷാത്ത് വ്യക്തമാക്കി.



മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സേവനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. നാഷനൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അതോറിറ്റി ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലും വിപുലമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ ഫീൽഡ് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഡോ. മഷാത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary : Over 2 million cyber attacks recorded in a month during Hajj