ബലിപെരുന്നാൾ: 737 തടവുകാർക്ക് മോചനം നൽകി യുഎഇ പ്രസിഡന്റ്

അബുദാബി ∙ ബലിപെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് (ഈദ് അൽ അദ്ഹ) 737 തടവുകാർക്ക് യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ മോചനം നൽകി. ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കും സാമ്പത്തിക കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കും അവരുടെ നല്ല നടപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് മോചനം നൽകുന്നത്. ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്തു.

അജ്മാൻ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് ഹുമൈദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ നുമൈനി 93 തടവുകാർക്ക് മോചനം നൽകി. ഷാർജ ഭരണാധികാരിയും സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവുമായ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖ്വാസിമി 194 തടവുകാർക്കും മോചനം നൽകിയെന്നും വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിവിധ കേസുകളില്‍ ശിക്ഷയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നവര്‍ക്കാണു മോചനം.

English Summary: UAE President orders release of 737 inmates in time for Eid Al Adha