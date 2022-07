ലോകകപ്പിന് അമേരിക്കൻ സുരക്ഷാ കവചവും

ദോഹ∙ഫിഫ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ അമേരിക്കയും. അമേരിക്കയുടെ ഹോം ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പും (ഡിഎച്ച്എസ്) രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവുമാണ് ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിൽ പിന്തുണ നൽകുന്നത്.

ഡിഎച്ച്എസിലെ സ്ട്രാറ്റജി, പൊലീസ്-പ്ലാൻസ് വിഭാഗം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി റോബ് സിൽവേഴ്‌സ് ആണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സുരക്ഷിതമായ ലോകകപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ ഖത്തറുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സുരക്ഷാ സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ റോബ് സിൽവേഴ്‌സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഉന്നതതല സംഘം ഈ ആഴ്ചയിൽ ഖത്തർ സന്ദർശിക്കും.

വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ നടപടികളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നത തല സംഘം അമേരിക്കയും സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്.



ലോകകപ്പിനിടെ കാണികളുടെ ലഗേജുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഡിഎച്ച്എസിന്റെ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയുടെ (ടിഎസ്എ) സഹായവും ഖത്തറിലുണ്ടാകും.

ഇതിനു പുറമെ സൈബർ സുരക്ഷ-ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി (സിഐഎസ്എ) ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനവും ഫിഫ ഖത്തർ ലോകകപ്പിലുണ്ടാകും.

ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ സന്നദ്ധമാണെന്ന് അടുത്തിടെ നാറ്റോയും ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഇന്റർപോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ സുരക്ഷാ പിന്തുണയിലാണ് ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

