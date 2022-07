വരൂ, ഈ അവധിക്കാലത്ത് ഭാവിയെ കണ്ടറിയാം; പറക്കും റോബട്ടും സ്പേസ് സ്റ്റേഷനും ഉൾപ്പെടെ 5 കാര്യങ്ങൾ

ദുബായ് ∙ ബലിപെരുന്നാളിന്റെ നാലു ദിവസത്തെ പൊതു അവധി ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായും കുടുംബത്തോടൊപ്പവും സമയം ചെലവഴിക്കാനും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നേടാനും സാധിക്കുന്ന മികച്ച സ്ഥലമാണ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചർ. ദുബായിലെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനും അറിയാനും കഴിയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് ചുവടെ.

ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചർ. ചിത്രം: വാം.

1. ഫാൽക്കൺ സ്‌പേസ് ക്യാപ്‌സ്യൂളും ഒഎസ്എസ്സും

ഫാൽക്കൺ സ്‌പേസ് ക്യാപ്‌സ്യൂളിൽ നിന്ന് ഓർബിറ്റൽ സ്‌പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് (ഒഎസ്എസ്) സഞ്ചാരം നടത്തുക. ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യരാശിയുടെ വീടിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അനുഭവം നേടുകയും ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്യുക. ഒഎസ്എസ് ഹോപ്പ് സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ 2071-ൽ ഒരു വലിയ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ദുബായുടെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും.

ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചറിനുള്ളിലെ ദൃശ്യം. ചിത്രം: വാം.

2. അൽ വാഹ എന്ന അനുഭവം

ഈ അവധിക്കാലത്ത് സ്വയം ചിന്തിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് മ്യൂസിയത്തിലെ അൽ വാഹ അനുഭവം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അനുകരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ മുഴുകാനുമുള്ള അവസരമാണ്. ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കാം. ചികിത്സകളുടെ ഒരു പുതിയ ലോകം അൽ വാഹ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചറിനുള്ളിലെ ദൃശ്യം. ചിത്രം: വാം.

ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവിക ബാലൻസ് പുതുക്കാനും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഫീലിംഗ് തെറാപ്പി, കണക്ഷൻ തെറാപ്പി, ഗ്രൗണ്ടിംഗ് തെറാപ്പി എന്നിവ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം. അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അതുല്യ വ്യക്തിത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വ്യക്തിഗത പെർഫ്യൂം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോലും കഴിയും. ആ സുഗന്ധം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.

ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചർ. ചിത്രം: വാം.

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കെട്ടിടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫികൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം കൂടിയാണ്. മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കിൽ ദുബായിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വാസ്തുവിദ്യാ വിസ്മയം അടുത്തറിയാനും സാധിക്കും.

ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചറിനുള്ളിലെ ദൃശ്യം. ചിത്രം: വാം.

3. ലൈബ്രറി

ഫ്ലോർ മുതൽ സീലിംഗ് വരെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 2,400 സ്പീഷിസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡിഎൻഎ ലൈബ്രറി മറ്റൊരു മികച്ച സ്ഥലമാണ്. മ്യൂസിയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, റോബട്ട് ബാരിസ്റ്റ വിളമ്പുന്ന ഭാവിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോഫിയുടെ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം, അവ എന്നെന്നും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിയത്തിന്റെ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സ്മരണികകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചറിനുള്ളിലെ ദൃശ്യം. ചിത്രം: വാം.

4. ടുമാറോ ടുഡേ എക്സിബിഷൻ

ടുമാറോ ടുഡേ എക്സിബിഷൻ തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരിടമാണ്. മാലിന്യ സംസ്കരണം, പരിസ്ഥിതി, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, കൃഷി, നഗരാസൂത്രണം എന്നിവയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളും അവിടെ അടുത്തറിയാനാകും. പറക്കുന്ന റോബട്ടുകൾ ഉള്ള മ്യൂസിയത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഇന്റീരിയറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചറിനുള്ളിലെ ദൃശ്യം. ചിത്രം: വാം.

5. ഫ്യൂച്ചർ ഹീറോസ്

മ്യൂസിയത്തിലെ ഫ്യൂച്ചർ ഹീറോസ് സോൺ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആത്യന്തികമായ പഠനാനുഭവമാണ്. 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഹീറോസ്, തങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ചും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്താൻ ചെറുമനസ്സുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ജിജ്ഞാസ, സർഗ്ഗാത്മകത, ആത്മവിശ്വാസം, ആശയവിനിമയം, സഹകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കഴിവുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരവും രസകരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി ഈ ഫ്ലോറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചറിനുള്ളിലെ ദൃശ്യം. ചിത്രം: വാം. ദുബായ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചറിലെ പറക്കും റോബട്ട്. ചിത്രം: വാം.

English Summary: Five out-of-this world things to do at Dubai’s Museum of Future this Eid al-Adha