ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസ നേരാൻ യുഎഇ നേതാക്കൾ മുഷ്റിഫ് പാലസിൽ

അബുദാബി∙ ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസ നേരാനായി മുഷ്റിഫ് പാലസിൽ എത്തിയ എമിറേറ്റ് ഭരണാധികാരികളെ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ സ്വീകരിച്ചു.

യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, യുഎഇ സുപ്രീംകൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി, അജ്മാൻ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് ഹുമൈദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ നുഐമി, ഫുജൈറ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഷർഖി, ഉമ്മുൽഖുവൈൻ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് ബിൻ സൗദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മുഅല്ല, റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി എന്നിവർ ഈദ് ആശംസ അർപ്പിച്ചു.

മന്ത്രിമാരും എമിറേറ്റ് കിരീടാവകാശികളും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആശംസകൾ കൈമാറാൻ എത്തിയിരുന്നു. യുഎഇ ജനതയ്ക്ക് കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടുവരാൻ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിനു സാധിക്കട്ടെയെന്നു ആശംസിച്ചു.

English Summary: UAE President exchanges Eid Al Adha greetings with Rulers of other emirates