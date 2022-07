തീർഥാടകർക്ക് ഒരു പായ്ക്കറ്റ് സംസം കൊണ്ടു പോകാൻ അനുമതി

ജിദ്ദ∙ തീർഥാടകർക്ക് സംസം ഒരു പായ്ക്കറ്റ് മാത്രമേ കൊണ്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂവെന്നു കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

സംസം മറ്റു ലഗേജുകൾക്കുള്ളിലാക്കി കൊണ്ടു പോവാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ബാഗുകൾ കയറു കൊണ്ടു കെട്ടുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും ലഗേജ് അയക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങളും സംസം അയക്കുന്നതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി. ദൃശ്യ, ശ്രാവ്യ, ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളിലൂ‌ടെ എത്തിക്കും. തീർഥാടകർ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്കു തരിച്ചുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനാവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങളിലാണു കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് വിമാനത്താവളം.

English Summary : Hajj pilgrims can purchase, ship one 5L bottle of Zamzam on return