ഹജ് വിജയകരം: ആഭ്യന്തര തീർഥാടകര്‍ മടങ്ങി; ആദ്യ മലയാളി സംഘം 14ന്

മക്ക∙ ഈ വർഷത്തെ ഹജ് സീസൺ വിജയകരമാണെന്നു മക്ക മേഖല ഗവർണറും സെൻട്രൽ ഹജ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമായ ഖാലിദ് അൽ ഫൈസൽ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു. തീർഥാടനകാലത്ത് അപകടങ്ങളോ അണുബാധയോ രോഗബാധയോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.

തീർഥാടകർക്കു സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായി ഹജ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നൽകിയ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും പദ്ധതികളും ജീവനക്കാരുമാണു വിജയത്തിനു കാരണം. ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള തീർഥാടകരെ സേവിക്കുന്നതിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.



ഈ മഹത്തായ ഇസ്‌ലാമിക സംഗമം വിജയിച്ച അവസരത്തിൽ രണ്ടു വിശുദ്ധ പള്ളികളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ സൽമാൻ രാജാവിനും കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനും തീർഥാടകരെ സേവിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വേണ്ടിയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഈ വർഷത്തെ ഹജ് സുരക്ഷാപദ്ധതികളുടെ പിന്തുണയ്ക്കും തുടർനടപടികൾക്കും അംഗീകാരത്തിനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോടും നന്ദി പറഞ്ഞു.



മലയാളി തീർഥാടകരുടെ ആദ്യ സംഘം 14ന് നാട്ടിലേക്ക്



ഹജ് കർമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ മക്കയിൽ നിന്നു യാത്രയാകും മുൻപു തീർഥാടകർ, പ്രധാനമായും ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർ ത്വവാഫ് അൽ വിദ (വിടവാങ്ങൽ പ്രദക്ഷിണം) നടത്തി. 50% തീർഥാടകരും തങ്ങളുടെ കർമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തിങ്കളാഴ്ച മിനായിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടതായും ബാക്കിയുള്ള തീർഥാടകർ ഒരു ദിവസം കൂടി മിനായിൽ തങ്ങുമെന്നും ചൊവ്വാഴ്ച കല്ലേറ് ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



ഹജ് പര്യവസാനിച്ചതോടെ വിദേശ ഹാജിമാരും മടക്ക യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്നു സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുകളിലെത്തിയ ഹാജിമാർ പലരും ജംറകളിലെ കല്ലേറ് പൂർത്തിയാക്കി. ഇവർ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ത്വവാഫുൽ വിദാഅ് അഥവാ വിടവാങ്ങൾ ത്വാവാഫ് ചെയ്യും. ഇൗ മാസം 14 ന് മലയാളി തീർഥാടകരുടെ ആദ്യ സംഘം നാട്ടിലേക്കു പുറപ്പെടും . സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയെത്തിയവരാണു വ്യാഴാഴ്ച പുറപ്പെടുന്നത്.

English Summary : Prince Khalid Al-Faisal announces the success of this year's Hajj Season