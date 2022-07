ഹജിനിടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു സൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രി

മിന∙ ഹജിനിടെ പകർച്ചവ്യാധികളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ 38 പേർക്കു മാത്രമാണു കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഫഹദ് അൽ ജലാജിൽ പറഞ്ഞു. ഹജിനിടയിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയിക്കാൻ മിന എമർജൻസി ആശുപത്രിയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രി.

ഹജിനിടെ കണ്ടെത്തിയ കോവിഡ് കേസുകൾ ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോളുകൾക്കനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഹജ് കർമം നിർവഹിക്കാൻ തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 230 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി 25,000 ലേറെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും രണ്ടായിരത്തിലേറെ വോളന്റിയർമാരും ചേർന്നു ഹാജിമാർക്ക് ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകി. 10 ഓപ്പൺ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയകളും 447 ഡയാലിസിസും നടത്തി. കൂടാതെ 187 കാർഡിയാക്, 2000 ത്തിലേറെ തീർഥാടകർക്ക് വെർച്വൽ ഹെൽത്ത് ആശുപത്രി വഴി വെർച്വൽ സേവനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Saudi Health Minister said there were no outbreaks of contagious diseases during Hajj