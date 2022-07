കടുവയിലെ നേതാവ് ‘കിടുവാ’, ആളൊരു പ്രവാസി; ‘പൃഥ്വി പറഞ്ഞു അങ്കിൾ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ടു പോകൂ’

സിനിമാ മേഖലയില്‍ നിറയെ സൗഹൃദങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഖത്തര്‍ പ്രവാസിയും നിര്‍മാതാവുമായ ചന്ദ്രമോഹന്‍ പിള്ളയ്ക്ക് ഉള്ളിലെ അഭിനയ മോഹം പുറത്തെടുക്കാന്‍ ‘കടുവ’ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. അഭിനയത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമായതാകട്ടെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടന്‍ പൃഥിരാജിനും ഷാജി കൈലാസ് എന്ന മികച്ച സംവിധായകനും ഒപ്പം. ആദ്യ ചിത്രം തന്നെ തിയറ്ററുകള്‍ കീഴടക്കിയെന്നതും ഇരട്ടിമധുരം. സിനിമയില്‍ അഭിനയം ആദ്യമെങ്കിലും ഇരുത്തം വന്ന അഭിനയമികവും സിനിമയുടെ വഴിത്തിരിവിന് കാരണമാകുന്ന കഥാപാത്രവും കൂടിയായതിനാല്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഒറ്റ ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായി മാറിയ ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ ഖത്തര്‍ മലയാളി ചന്ദ്രമോഹന്‍ പിള്ളയുടെ വിശേഷങ്ങളറിയാം.

കടുവയിലേയ്ക്കുള്ള വരവ്

അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തമായി നിര്‍മിച്ച സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. സുഹൃത്തു കൂടിയായ സംവിധായകന്‍ ഷാജി കൈലാസിന്റെ കടുവയിലേയ്ക്കുള്ള ക്ഷണം ഇത്തവണ നിരസിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതാണ് അഭിനയത്തിലേയ്ക്ക് എത്താന്‍ കാരണം. സിനിമയ്ക്ക് പറ്റിയ മുഖമാണ് എന്റേതെന്ന് ഷാജി പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. ഷാജിയുടെ ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കണമെന്നും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പും പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സന്തോഷ്.ടി. കുരുവിളയും ലാല്‍ ജോസും ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസിന്റെ വിജയ് ബാബുവും ഒക്കെ അഭിനയിക്കാന്‍ വിളിക്കുമായിരുന്നു.

ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ഖത്തറില്‍ നിന്ന് മാറി നില്‍ക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാല്‍ അന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. കോവിഡ് കാലത്തിന് മുന്‍പാണ് കടുവ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഷാജി പറയുന്നത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഷാജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ്. ഇത്തവണ ഒഴിഞ്ഞുമാറാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് ഷാജി ഉറപ്പിച്ചതോടെയാണ് കടുവയിലെ ഫ്രാന്‍സിസ് പോള്‍ എന്ന നല്ലൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. കുറച്ചു സീനുകളിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും സിനിമയുടെ കഥയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിലെ കഥാപാത്രമായതിനാല്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

ചന്ദ്രമോഹന്‍ പിള്ള

പൃഥ്വിരാജ് എന്ന നടനൊപ്പമുള്ള അഭിനയം

നല്ല അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു രാജുവിനൊപ്പമുള്ള അഭിനയം. സിനിമാ മേഖലയില്‍ തന്നെയായതിനാല്‍ സെറ്റില്‍ എനിയ്ക്ക് നല്ല പരിഗണന ലഭിച്ചിരുന്നു. സംഗീത ആല്‍ബങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്‍പില്‍ നില്‍ക്കാനും ഭയമില്ലായിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജും കുടുംബവുമായി നേരത്തെ മുതലുള്ള അടുപ്പം രാജുവിനൊപ്പം കംഫര്‍ട്ടായി അഭിനയിക്കാനും ഏറെ സഹായമായി. വലിയ താരമാണ് എന്റെ മുന്‍പില്‍ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നെ കംഫര്‍ട്ട് ആക്കുകയാണ് രാജു ചെയ്തത്. ആദ്യ ഷോട്ടും രാജുവുമായുള്ള കോമ്പിനേഷന്‍ സീനുകള്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു. ആദ്യ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ രാജു എണീറ്റ് നിന്ന് അങ്കിള്‍ നല്ല അഭിനയമാണ്. ധൈര്യമായി മുന്നോട്ടു പോകൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനിയും സിനിമകള്‍ ചെയ്യണമെന്നാണ് രാജു പറഞ്ഞത്.

ആദ്യ ചിത്രം തന്നെ വലിയ വിജയമായതിനെക്കുറിച്ച്?

ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമയുടെ ചെറിയ ഭാഗമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷം വാക്കുകള്‍ക്ക് അതീതമാണ്. എന്റെ കഥാപാത്രം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുവെന്നതും വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. തുടര്‍ന്നും അഭിനയിക്കാനുള്ള കോണ്‍ഫിഡൻസ് നല്‍കിയ സിനിമയാണ് കടുവ. സിനിമ കണ്ട ശേഷം നാട്ടിലെയും ഖത്തറിലേയും ഒരുപാട് പേര്‍ വിളിയ്ക്കുകയും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയും നേരിട്ടും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യമായാണ് സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നു തോന്നിയില്ലെന്നാണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ദോഹയിലെ സുഹൃത്തുക്കളും കലാലോകവും ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷനുകളും നല്ല പിന്തുണയാണ് എനിയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതും.

അടുത്ത സിനിമയില്‍ ഉടന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?

ഒരുപാട് പേര്‍ വിളിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയില്‍ സ്ഥിരമായി നില്‍ക്കുന്നത് ഖത്തറിലെ ബിസിനസിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാല്‍ പൂര്‍ണമായും സിനിമയിലേക്ക് വരാന്‍ കഴിയില്ല. പക്ഷേ എനിയ്ക്ക് കംഫര്‍ട്ടാകുന്ന സിനിമകളില്‍ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ അതു നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല. നിര്‍മാതാവ് സന്തോഷ്.ടി. കുരുവിള എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. സന്തോഷിന്റെ ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സന്തോഷിന്റെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ എന്നെ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതിന്റെ പരിഭവം പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചതും.

ചന്ദ്രമോഹന്‍ പിള്ള

നിര്‍മാതാവിന്റെ റോള്‍

സിനിമയുടെ മുഴുനീള നിര്‍മാണത്തിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത് വീരം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. സംവിധായകന്‍ ജയരാജുമായുള്ള സൗഹൃദമാണ് വീരത്തിന്റെ നിര്‍മാതാവിലേയ്ക്കുള്ള തുടക്കം. നാലു വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് ഷേക്‌സ്പിയറിന്റെ മാക്ബത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത വീരം മൂന്നു ഭാഷകളിലായി നിര്‍മിച്ചത്. ബോളിവുഡ് താരം കുനാല്‍ കപൂര്‍ നായക വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചന്ദ്രകലാ ആര്‍ട്‌സ് എന്ന സ്വന്തം ബാനറിന് തുടക്കമായതും വീരത്തിലൂടെയാണ്. സിനിമയ്ക്ക് പുറമെ ഒട്ടേറെ സംഗീത വിഡിയോ ആല്‍ബങ്ങളും ഭക്തിഗാനങ്ങളുടെ ആല്‍ബങ്ങളും ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളും നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദോഹയിലെ കലാരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മാണങ്ങളും.

കലാരംഗത്തെക്കുറിച്ച്

അഭിനയത്തോട് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പ്രണയമുണ്ട്. സ്‌കൂള്‍, കോളേജ് തലങ്ങളില്‍ നാടക വേദികളിലും മറ്റും സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിലെ കോളേജ് ജീവിതത്തിനിടെ മലയാളി സമാജത്തിന്റെയും മറ്റും നാടകങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അഭിനയത്തിന് അപ്പുറം കവിതയും പാട്ടും സിനിമയും തന്നെയാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം. ദോഹയിലെ ബാങ്കിങ് ജോലിയ്ക്കിടെ തന്നെയാണ് കലാ,സാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും സജീവമായത്. ചെറുകഥകളും കവിതകളും എഴുതുന്നതിനൊപ്പം സ്വന്തമായി രചിച്ച പാട്ടുകള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കി സംഗീത ആല്‍ബങ്ങളും നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഖത്തറിലെ കലാസ്വാദകര്‍ക്കിടയില്‍ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആയ സംഗീത നിശയായ ഹൃദയരാഗങ്ങളുടെ നിര്‍മാതാവ് കൂടിയാണ്. സംഗീത സംവിധായകന്‍ രാജാമണിയുമായുള്ള സൗഹൃദമാണ് പഴയ സിനിമാ ഗാനങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയുള്ള ഹൃദയരാഗങ്ങള്‍ എന്ന സംഗീത നിശയ്ക്ക് ഖത്തറില്‍ തുടക്കമിട്ടത്. രാജാമണിയുടെ വേര്‍പാടിന് ശേഷം സുഹൃത്തായ ഗായകന്‍ മധു ബാലകൃഷ്ണന്‍ ആണ് ഹൃദയരാഗങ്ങള്‍ക്ക് ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത്. 5 വര്‍ഷങ്ങളിലായി നടന്ന ഹൃദയരാഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ഹിറ്റായ പതിപ്പ് ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പിയുടെ ഗാനങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയുള്ളതായിരുന്നു.

പ്രവാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്

1977 ലാണ് ഖത്തറിലെത്തിയത്. 45 വര്‍ഷമായി ഖത്തര്‍ പ്രവാസിയാണ്. ബാങ്കിലെ ജോലിയ്ക്കിടെ കലാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ പ്രവാസം വിരസമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. 40 വര്‍ഷം നീണ്ട ബാങ്കിങ് ജോലിയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ബിസിനസ് രംഗത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനി നടത്തുകയാണ് ദോഹയില്‍. ഒരു കലാകാരന് വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കുന്നത് ഭാര്യ കല ആണ്. മകള്‍ ഡോ. സുനിത ബാംഗ്ലൂരില്‍ ഡെര്‍മെറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

