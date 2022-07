സൗദിയിൽ വൻ ലഹരി മരുന്ന് വേട്ട; 30 പേർ അറസ്റ്റിൽ, 14 വിദേശികൾ

റിയാദ് ∙ സൗദിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ വൻ ലഹരി മരുന്ന് ശേഖരം കടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 30 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളായ ജിസാൻ, നജ്‌റാൻ, അസീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ തബൂക്കിൽ നിന്നുമാണ് ലഹരി മരുന്ന് പിടികൂടിയത്. 13 ടണ്ണിലധികം ഉത്തേജക ഖാറ്റ്, 230 കിലോഗ്രാം ഹാഷിഷ്, 334,000 ആംഫെറ്റാമിൻ ഗുളികകൾ, 278 ഗ്രാം കറുപ്പ്, 1.8 ഗ്രാം കൊക്കെയ്ൻ എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരി മരുന്നുകളിൽ ഉൾപ്പെടും.

പിടിയിലായ കള്ളക്കടത്തുകാരിൽ 16 സൗദി പൗരന്മാരും 14 വിദേശികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിദേശികളിൽ ഇത്യോപ്യക്കാരും ഓരോ സൊമാലിയൻ, എറിത്രിയൻ, ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരന്മാരും ഉണ്ട്. അറസ്റ്റിലായവരെ പ്രാഥമിക നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ലഹരി മരുന്ന് സഹിതം സുരക്ഷാ അധികാരികൾക്ക് കൈമാറിയതായി സുരക്ഷാ സേന പറഞ്ഞു.

