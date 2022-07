നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്ന വിമാനക്കമ്പനികൾക്കു വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കാമെന്നു സൗദി

ജിദ്ദ∙ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്ന എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും തങ്ങളുടെ വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് സൗദി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി . മൂന്നു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ വിമാനങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നുവെന്നാണ് അതോറിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

1944 ലെ ഷിക്കാഗോ കൺവൻഷനു കീഴിലുള്ള ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണു തീരുമാനം വരുന്നതെന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അതോറിറ്റി വിശദീകരിച്ചു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ സൗദി സന്ദർശനത്തിനു മുന്നോടിയായാണു സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം. ബൈഡൻ ഇസ്റാഈൽ സന്ദർശന ശേഷം ഇന്നു സൗദിയിൽ എത്തും . ഇസ്രാഈലിൽ നിന്നു നേരിട്ടാണ് ബൈഡൻ സൗദിയിൽ എത്തുന്നത്.

English Summary :Saudi Arabia to open airspace to all airlines, including from Israel