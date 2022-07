മസ്‌കത്ത് ∙ മൂന്നു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഒമാന്‍ ഭരണാധികാരി സുല്‍ത്താന്‍ ഹൈതം ബിന്‍ താരിക് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ജര്‍മനിയിലെത്തി. ജര്‍മന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ഒലാഫ് ഷോള്‍സുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബ്രിട്ടനിലെ സ്വകാര്യ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സുല്‍ത്താന്റെ ജര്‍മന്‍ സന്ദര്‍ശനം.

ജര്‍മന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഫ്രാങ്ക്-വാള്‍ട്ടര്‍ സ്റ്റെയ്ന്‍മെയറുമായും സുല്‍ത്താന്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തും. ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കും പൊതുതാല്‍പ്പര്യമുള്ള പ്രാദേശികവും രാജ്യന്തരവുമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കും. പുതിയ സഹകരണങ്ങളും ചര്‍ച്ചയാകും. ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി സംഘവും ജര്‍മനിയില്‍ സുല്‍ത്താനെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

