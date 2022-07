ഷാർജയിൽ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ നിന്നു വീണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ മരിച്ചു

ഷാർജ∙ അൽ താവൂൻ ഏരിയയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ 11-ാം നിലയിൽ നിന്നു വീണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ മരിച്ചതായി ഷാർജ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പുലർച്ചെ 12.30 നായിരുന്നു സംഭവം. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം.

അപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നാണു വീണത്. ഇൗ സമയം ഇയാൾ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ചാടി മരിക്കുമെന്ന് ഇയാൾ വീട്ടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി വീട്ടുകാർ പൊലീസിൽ അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ‌ അവരെത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചാടി മരിക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബവുമായി ഇയാൾ പ്രശ്‌നത്തിലായിരുന്നു. മകളോടൊപ്പം തീകൊളുത്തുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നു ഭാര്യ നേരത്തെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



മൃതദേഹം ആദ്യം കുവൈത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്കും പിന്നീട് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിലേക്കും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മരിച്ചയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരം പൊലീസ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല.

