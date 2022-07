വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ സൗദി–യുഎസ് ധാരണ

ജിദ്ദ ∙ വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സൗദി അറേബ്യയും യുഎസ്സും തമ്മിൽ ധാരണയായി. 5ജി നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, സൈബർ സുരക്ഷ, ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണം, പൊതുജനാരോഗ്യം തുടങ്ങിയ 18 മേഖലകളിലാണ് സഹകരിക്കുക. ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ ഉടമ്പടിയായ നാസയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആർട്ടെമിസ് കരാറിൽ സൗദി അറേബ്യ പുതിയതായി ഒപ്പുവച്ചതിനെ ബൈഡൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ജിദ്ദയിൽ സൽമാൻ രാജാവുമായും കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനുമായും ബൈഡൻ ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിന് സന്തുലിതമായ ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെയും അമേരിക്ക സ്വാഗതം ചെയ്തു.

യെമനിലെ യുഎൻ വെടിനിർത്തൽ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ രാജ്യം വഹിച്ച പങ്കിനെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രശംസിച്ചു. സമാധാനപരവും നയതന്ത്രപരവുമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ രാജ്യാന്തര തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ പിന്തുണയിലൂടെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികൾ ലഘൂകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഇരുപക്ഷവും പരിശോധിച്ചു. ആഗോള ഊർജ വിപണികളിൽ ഹ്രസ്വവും ദീർഘകാലവുമായി നിരന്തരം കൂടിയാലോചന നടത്താനും കാലാവസ്ഥയിലും ഊർജ പരിവർത്തനത്തിലും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളികളായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചു.

സൗദി ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്നിവയെ യുഎസ് അഭിനന്ദിക്കുകയും ഊർജവും കാലാവസ്ഥയും സംബന്ധിച്ച അടുത്തിടെ നടന്ന പ്രധാന സാമ്പത്തിക സമ്മേളനത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ ഇടപെടൽ സായുധ പ്രോക്സികൾ വഴിയുള്ള തീവ്രവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കൽ, മേഖലയുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവ തടയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇരുകൂട്ടരും അടിവരയിട്ടു. ഇറാനെ ആണവായുധം വാങ്ങുന്നത് തടയേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം സൗദി അറേബ്യയും അമേരിക്കയും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 2030 ൽ വേൾഡ് എക്‌സ്‌പോ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ ശ്രമത്തെ യുഎസ് സ്വാഗതം ചെയ്തു.

English Summary : Saudi Arabia, US agree to strengthen cooperation in tech, science