എണ്ണ ഉൽപാദന വർധനവ് വിപണിയിൽ കുറവുണ്ടായാൽ മാത്രം: സൗദി മന്ത്രി

ജിദ്ദ ∙ വിപണിയിൽ വിതരണത്തിൽ കുറവുണ്ടായാൽ മാത്രമേ സൗദി അറേബ്യ എണ്ണ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കൂവെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ആദിൽ അൽ ജുബൈർ പറഞ്ഞു. ഒപെക് അംഗങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചായിരിക്കും ഉൽപ്പാദനം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. വിപണി എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും വിതരണ ക്ഷാമം ഇല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കില്ലന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിപണിയിലേയ്ക്കും തന്റെ രാജ്യത്തേക്കും കൂടുതൽ എണ്ണ എത്തിക്കാൻ, തന്നാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ വെള്ളിയാഴ്ച ജിദ്ദയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ജുബൈറിന്റെ പ്രസ്താവന.

സുസ്ഥിരമായ ആഗോള ഊർജ വിപണിയിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ആവർത്തിച്ചു. സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കായി ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിനുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ യുഎസ് സ്വാഗതം ചെയ്തു.

English Summary :Saudi Arabia will increase oil output in case of supply shortage, Saudi Minister