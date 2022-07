സലാല ∙ ഒമാനിലെ സലാലയില്‍ കടലില്‍ കാണാതായ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മൃതദേഹംകൂടി കണ്ടെത്തി. രണ്ടു പേര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരകയാണെന്നും സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് ആന്റ് ആംബുലന്‍സ് വിഭാഗം പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു. രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

സലാല മുഗ്സൈല്‍ ബീച്ചില്‍ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് മഹാരഷ്ട്ര, യുപി സ്വദേശികളായ രണ്ടംഗ കുടുബത്തിലെ എട്ടു പേരെ തിരയില്‍പ്പെട്ട് കാണാതാകുന്നത്. മൂന്നു പേരെ ഉടന്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര സങ്കലില്‍ സ്വദേശി മഹ്മനെ ശശികാന്ത് (42), ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചര വയസുള്ള മകന്‍ ശ്രേയസ് ശശികാന്ത് എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഔദ്യോഗിക നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇവരുടെ മൃതദേഹം സലാലയില്‍ തന്നെ സംസ്‌കരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഒമാൻ സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് ആന്റ് ആംബുലന്‍സ് വിഭാഗം പരിശോധനയിൽ.

മഹ്മനെ ശശികാന്തിന്റെ ഭാര്യ സരിക, മരിച്ച അനാമികയുടെ ഭര്‍ത്താവ് മോഹന്‍ അര്‍ജുന്‍, മൂത്ത മകള്‍ ലബോണി എന്നിവര്‍ സലാലയില്‍ തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, രണ്ടു പേര്‍ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാ, സൈനിക, വിഭാഗങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് തിരച്ചില്‍ വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 30 അംഗം പ്രത്യേക റെസ്‌ക്യൂ ടീമാണ് തിരച്ചിലിനും രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്.

English Summary: One more body recovered from Al-Mughsail beach