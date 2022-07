രുചികരമായ ചോക്ലേറ്റുണ്ടോ? ലോകകപ്പിൽ കൈനിറയെ കാശ് വാരാം!

ദോഹ∙നല്ല രുചികരമായ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അംഗീകൃത കമ്പനി ഉടമകളോ ആണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഫിഫ ഖത്തർ ലോകകപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഇവന്റുകളിൽ ചോക്ലേറ്റുകളുടെ വിതരണക്കാരാകാൻ അവസരം. രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക ചോക്ലേറ്റ് നിർമാതാക്കൾക്ക് ഫിഫ ലോകകപ്പിലൂടെ സുവർണാവസരം നൽകുന്നത് ആസ്പയർ കത്താറ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയാണ്.

ഏറ്റവും രുചികരമായ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യത്തെ നിർമാതാക്കൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഫിഫ ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവന്റുകളിൽ ചോക്ലേറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരത്തിനൊപ്പം ഭാവിയിലെ ബിസിനസ് അവസരങ്ങളിലും നേട്ടം കൊയ്യാം. താൽപര്യമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് നിർമാണ കമ്പനികൾ ഉൽപന്നത്തിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ സഹിതം വേണം സാംപിളുകൾ നൽകാൻ. കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഫൈലും നൽകണം.

ആസ്പയർ കത്താറ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അധികൃതർ ഉൽപന്നം, കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ശേഷി, വിലനിലവാരം എന്നിവ വിലയിരുത്തും. അംഗീകൃത റജിസ്‌ട്രേഷൻ, ലൈസൻസ്, സർക്കാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ചോക്ലേറ്റ് നിർമാതാക്കളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഫിഫ ലോകകപ്പിനിടെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെയും മറ്റ് വേദികളിലെയും മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് 444 94658, 502 55052 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ഇ-മെയിൽ: sghardadou@akh.com.qa.

English Summary : Aspire Katara Hospitality invites local chocolatiers to be part of the World Cup