ആറു വർഷത്തിനിടയിൽ സൗദി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചതു പതിനഞ്ചോളം ഉച്ചകോടികൾക്ക്‌

ജിദ്ദ∙ ആറു വർഷത്തിനിടയിൽ സൗദി അറേബ്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചതു പതിനഞ്ചോളം ഉച്ചകോടികൾക്ക്‌. അഞ്ചു ഗൾഫ് ഉച്ചകോടികൾ, രണ്ട് അറബ് ഉച്ചകോടികൾ, മൂന്ന് ഇസ്ലാമിക് ഉച്ചകോടികൾ, അഞ്ചു സൗദി-അമേരിക്കൻ ഉച്ചകോടികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 15 അറബ്, രാജ്യാന്തര ഉച്ചകോടികൾക്ക് സൗദി അറേബ്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു.

2021 ഡിസംബർ 18ന് റിയാദിൽ നടന്ന ആറംഗ ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലിന്റെ (ജിസിസി) 42-ാമത് ഉച്ചകോടി, 2021 ജനുവരി 5ന് അൽഉലയിൽ നടന്ന 41-ാമത് ഉച്ചകോടി, 2019 ഡിസംബർ 10ന് റിയാദിൽ നടന്ന 40-ാമത് ഉച്ചകോടി, 2019ൽ റിയാദിൽ നടന്ന അസാധാരണ ഉച്ചകോടി, 2018 ഡിസംബർ 9ന് റിയാദിൽ നടന്ന 3-ാമത് ഉച്ചകോടി, റിയാദിൽ സൗദി-അമേരിക്കൻ ഉച്ചകോടി, ഗൾഫ്-അമേരിക്കൻ ഉച്ചകോടി, 2017 മേയിൽ അറബ്-ഇസ്‍ലാമിക്-അമേരിക്കൻ ഉച്ചകോടി, സൗദി-അമേരിക്കൻ ഉച്ചകോടി, 2022 ജൂലൈ 15, 16 തീയതികളിൽ ജിദ്ദയിൽ സുരക്ഷക്കും വികസനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഉച്ചകോടി എന്നിവക്കു രാജ്യം ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു.

2019 മേയിൽ അസാധാരണമായ അറബ് ഉച്ചകോടിക്ക് മക്ക സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 29-ാമത് അറബ് ഉച്ചകോടി 2018 ഏപ്രിലിൽ ദഹ്‌റാനിൽ നടന്നു. 2019 മേയിൽ 14-ാമത് ഇസ്ലാമിക് ഉച്ചകോടി സമ്മേളനത്തിന് മക്ക സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 2020 നവംബർ 21,22 തീയതികളിൽ റിയാദിൽ ജി-20 ഉച്ചകോടിയും നടന്നു.

English Summary : Saudi Arabia hosted 15 Arab and international summits in six years