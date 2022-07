യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസിലേക്ക്; സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ വിദേശ സന്ദർശനം

അബുദാബി ∙ യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള വിദേശ രാജ്യത്തേയ്ക്കുള്ള തന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം ഇന്ന് (തിങ്കൾ) ഫ്രാൻസിലേയ്ക്ക് ആരംഭിക്കും. ഇൗ വർഷം മേയ് 14ന് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര സന്ദർശനത്തിൽ ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ സന്തുഷ്ടനാണെന്ന് എലിസി കൊട്ടാരം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

വിവിധ മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവിയിലെ ഊർജം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിൽ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളും സഹകരണത്തിനും സംയുക്ത പ്രവർത്തനത്തിനുമുള്ള സാധ്യതകളും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ചർച്ച ചെയ്യും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമഗ്രമായ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, ബഹിരാകാശ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്യും. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും താൽപര്യമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക, രാജ്യാന്തര സംഭവവികാസങ്ങൾ, മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ എന്നിവയും ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്യും.

ഫ്രാൻസ്-യുഎഇ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും യോജിപ്പിന്റെയും കരുത്തും ദൃഢതയും അടിവരയിടുന്ന ശക്തമായ പ്രതീകാത്മക നടപടിയാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനമെന്ന് എലിസി പാലസ് പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നിലെ സംഘർഷങ്ങളും ഇറാനുമായുള്ള ആണവ ചർച്ചകളും സ്തംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അസാധാരണമായ രാജ്യാന്തര, പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സന്ദർശനം. 1991-ൽ ഫ്രാൻസ്വാ മിത്രാൻഡിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അന്തരിച്ച ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാന്റെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസിലേയ്ക്ക് നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനമാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റേത്.

English Summary: UAE president in France on his first overseas state visit